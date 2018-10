El jutge investiga la Secció de Crèdit de la Cooperativa de l'Aleixar

La pròpia entitat va denunciar irregularitats després de descobrir-ho en una auditoria del 2016

El jutge investiga la fallida de la Secció de Crèdit de la Cooperativa de l'Aleixar per un presumpte delicte econòmic, segons confirma el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).La Cooperativa de l'Aleixar va presentar el passat 1 d'octubre un preconcurs de creditors davant el jutjat mercantil de Tarragona després d'un tancament forçós per falta de liquiditat.La pròpia entitat va denunciar irregularitats després de descobrir en l'auditoria del 2016 que els números no quadraven, que s'havien ocultat pèrdues de més d'un milió d'euros durant els últims deu exercicis i que, per cobrir-les, es demanaven crèdits.El forat econòmic pot arribar als tres milions d'euros i el jutjat número 3 de Reus ha obert diligències -sota secret d'actuacions- després de rebre l'atestat de la Unitat de Delictes Econòmics dels Mossos d'Esquadra, segons ha avançat RAC1 .La Cooperativa ja va destituir a la directora de la Secció de Crèdit al conèixer-se aquestes irregularitats, que han deixat atrapats els dipòsits de 200 clients en un poble que no arriba als mil habitants.Després de la presentació del preconcurs, la Cooperativa té tres mesos per pactar amb els creditors i preparar un pla de refinançament que els permeti esquivar el concurs de creditors.Tant la Generalitat com la Federació de Cooperatives de Catalunya (FECAC) assessora a la Cooperativa de l'Aleixar per aconseguir superar aquesta fase i evitar el concurs.