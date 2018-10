Detingudes quatre persones per intentar robar en un habitatge de Vilafortuny

Un dels arrestats va oferir una gran resistència i va lesionar a dos agents

Actualitzada 11/10/2018 a les 14:51

Quatre homes de 30, 22, 48 i 33 anys han estat detinguts aquest dimecres a Vilafortuny per temptativa de robatori. La Policia Local de Cambrils i els Mossos d’Esquadra van iniciar una operació conjunta que va acabar amb la detenció de quatre persones que presumptament havien intentat robar en un habitatge del barri dels Ametllers de la urbanització de Vilafortuny.L’operatiu es va iniciar quan es va rebre l'avís d'un veí que havia vist com uns homes havien saltat la tanca perimetral d’un xalet del carrer Praga per presumptament cometre un robatori a l’interior.Diverses unitats de cotxes patrulla de Policia i Mossos d’Esquadra es van desplegar per tota l’àrea i van iniciar una intensa batuda pels barris Ametllers, Tallats i Jardins de Vilafortuny. Els cossos van comptar també amb la col·laboració d’un veí de la zona, un agent de la Guàrdia Urbana de Reus i un policia local de Cambrils fora de servei que també es van afegir a la cerca.Durant la cerca, els agents van aturar i identificar els dos ocupants d’un vehicle sospitós. Mentrestant, una altra patrulla va poder localitzar i detenir el primer dels presumptes implicats, que va permetre relacionar amb els fets els dos ocupants del vehicle aturat i procedir també a la seva detenció. El vehicle va ser retirat per la grua municipal i la documentació de trànsit està en mans de la policia per fer les comprovacions oportunes.A les 17:46 hores, es va rebre un nou avís veïnal sobre la presència d’un quart individu possiblement relacionat amb la temptativa de robatori. A la zona, s’hi van traslladar diverses dotacions policials que van localitzar i van aconseguir detenir la quarta persona implicada, que va oferir una gran resistència i va lesionar a dos agents.Els Mossos d'Esquadra continuen amb la investigació oberta.