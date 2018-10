Tot el riu i els seus torrents es consideren Refugi de Pesca, motiu pel qual aquesta activitat està prohibida

Actualitzada 11/10/2018 a les 14:41

Els Agents Rurals han denunciat a un pescador furtiu a l'embassament del riu Gaià, al terme de Vespella de Gaià. Tot el riu i els seus torrents tenen la consideració de Refugi de Pesca, per la qual cosa aquesta activitat està totalment prohibida.També se l'ha multat per estar pescant amb 5 canyes i per tenir a cada canya més dels 2 hams permesos, fins un total de 20. Els Agents li han comissat tots els estris emprats i els peixos capturats.