Denuncien la intoxicació de quatre nenes pel clor de la piscina municipal de Cambrils

Per la seva banda, l’Ajuntament afirma que la qualitat de l’aigua i de l’aire de la instal·lació es troba dins els paràmetres que marca la normativa i que es tracta de casos aïllats

Actualitzada 11/10/2018 a les 14:25

Quatre famílies han denunciat que les seves filles, nedadores del Cambrils Club Natació d’entre 13 i 15 anys, han estat intoxicades per inhalació de clor a la piscina municipal de Cambrils. Ho han denunciat a través del grup municipal Assemblea Cambrils, al qual van comunicar la seva situació. Per la seva banda, l’Ajuntament afirma que la qualitat de l’aigua i de l’aire de la instal·lació es troba dins els paràmetres que marca la normativa i, per tant, que es tracta de casos aïllats.L’incident es va produir la tarda del passat divendres 5 d’octubre, quan quatre nedadores del Cambrils Club Natació van haver d’interrompre l’entrenament que duien a terme a la piscina municipal de Cambrils en notar símptomes de problemes respiratoris, segons explica el portaveu d’Assemblea Cambrils, Iván Sanz. Efectius sanitaris de l’Hospital Lleuger de Cambrils es van traslladar al lloc per atendre a les adolescents, les quals van ser traslladades al centre sanitari i van ser ingressades en observació en diferents box.Segons la mateixa font, els metges van donar una orientació diagnòstica que determinava que les noies havien patit un trastorn respiratori per inhalació del clor. El metge els va recomanar repòs i tres de les quatre afectades encara no han pogut tornar a l’escola a causa del malestar, segons Iván Sanz. Per altra banda, tampoc poden fer activitat física en els 15 dies següents a l’episodi.Des d’Assemblea Cambrils, que dóna veu a les famílies afectades, exposen que aquests casos s’han produït per «negligència» de l’equip de govern i per «una mala gestió de l’equipament». En aquest sentit, Sanz ha afirmat que el problema ve del sistema de ventilació ja que «presenta problemes des de fa temps» i, per tant, la instal·lació compta amb «una ventilació deficitària». Expliquen que les famílies i el grup municipal han demanat una renovació d’aquest sistema, així com que es tanqui la piscina durant uns dies per descobrir quin és el problema i posar-hi solució. «Vam demanar una reunió amb el regidor d’Esports que s’havia de produir dilluns, però aquesta és va anul·lar i ja no n’hem tingut més notícies», afirma el portaveu.L’Ajuntament assegura que de la qualitat de l’aigua i l’aire es troben dins la normativaDes de l’Ajuntament de Cambrils, consultat per aquesta redacció, s’assegura que la qualitat de l’aigua i l’aire es troben dins els paràmetres que marca la normativa. Asseguren que no hi ha hagut una afectació en general i només es concreta en els casos puntuals d’aquestes noies, «que passen molta estona a la piscina fent un entrenament per competicions que suposa un gran esforç». Expliquen que el passat dissabte 6 d’octubre es va dur a terme una competició de natació amb més de cent participants sense cap incidència. Tot i així, el consistori afirma que cal vetllar per tal que no es repeteixin episodis similars, motiu pel qual s’efectuarà un anàlisi en profunditat del sistema de ventilació i climatització de la piscina.Pel que fa a la gestió de la piscina, la regidoria d’Esports fa dues anàlisis diàries de la qualitat de l’aigua i de l’aire: una abans d’obrir i l’altra en màxima afluència. Totes dues anàlisis queden registrades i els resultats són correctes. A més, un laboratori extern fa una analítica de l’aigua exhaustiva de tots els paràmetres físics i químics un cop el mes. Els resultats estan exposats al tauló d’anuncis de la piscina.