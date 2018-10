Una parella es veu sorpresa pel desbordament de la riera de Maspujols a l'altura de Cambrils

Actualitzada 10/10/2018 a les 14:50

«Vèiem que pujava el nivell de l'aigua i vam sortir per la finestra del cotxe, però no vam tenir por». En Celestino i la Brigitte no s'ho van pensar dos cops. Aquest matrimoni d'origen estranger establert a Cambrils tornava anit de sopar amb uns amics. Ja gairebé arribaven a casa quan els va sorprendre la tromba d'aigua i el seu vehicle es va veure arrossegat per la riera de Maspujols, que baixava desbordada. Aquest dimecres al matí han acompanyat el tècnic de la grua fins al lloc on l'aigua va empènyer el cotxe, tot cobert de canyes i fang. Sense perdre el bon humor, en Celestino diu que només està una mica brut. Amb els peus dins de l'aigua en una riera encara amb força cabal, han tret les seves pertinences del maleter, entre les quals els pals de golf. Asseguren que avui aniran a jugar com si res hagués passat.La casa d'aquest matrimoni es troba a tocar de la riera de Maspujols, una de les set rieres i barrancs que discorren pel terme de Cambrils, un municipi acostumat a patir els efectes dels temporals d'aigua. Hi ha vies secundàries tallades.També Salou és una població on es registren desperfectes cada cop que hi ha un aiguat. La pluja d'aquesta matinada ha tornat a desbordar el barranc de Barenys afectant el barri de la Salut, on hi ha hagut diversos habitatges inundats.