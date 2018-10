'Valls viu la Moda' donarà el beneficis de la gala d'enguany al projecte de recuperació de l'orgue de Valls

La passarel·la de moda se celebrarà el pròxim 11 de novembre al Centre Cultural

Actualitzada 10/10/2018 a les 10:06

La tradicional passarel·la de moda dels comerciants, Valls viu la Moda, que se celebrarà al Centre Cultural el pròxim 11 de novembre, tindrà novament com a objectiu la recaptació de fons per a una causa benèfica.En aquesta ocasió l'organització ha decidit donar els diners que es recullin al projecte de recuperació de l'orgue de Valls, que va iniciar-se fa poc més d'un any i que ja compta amb més de 170 padrins, 145 tubs apadrinats i 3/5 parts de la campanya de mecenatge completades.Valls viu la Moda se suma a la campanya i apadrinarà un dels tubs del futur instrument, que es preveu estrenar amb motiu de les Festes Decennals de la Mare de Déu de la Candela de l'any 2021. Ho van explicar el dimarts al migdia les responsables de l'organització del certamen, Laura Pascual, Rosa Batet, Lídia Tomàs i Rosa Ma Icart, acompanyades del rector de la Parròquia de Sant Joan, mossèn Joan Àguila, i el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Valls, Marc Ayala.