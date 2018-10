Un pescador grava dues mànegues dintre del mar a Cambrils

La pluja torna ha colpejar les comarques del Baix Camp i del Tarragonès

Actualitzada 10/10/2018 a les 15:42

Tarda moguda davant de #Cambrils#TV3#Eltemps pic.twitter.com/mWcNuqmNdP — carles perez capella (@carlosp99801971) 10 d’octubre de 2018

Un pescador de Cambrils ha publicat a les seves xarxes socials un vídeo on es veuen dues mànegues dintre del mar, el dimecres per la tarda. El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que en les properes hores hi haurà xàfecs intensos prop de la costa, que podran afectar les comarques del Baix Camp i el Tarragonès. Les primeres pluges ja han començat a colpejar els municipis tarragonins.Les mànegues i remolins es produeixen en poques ocasions. Normalment tenen forma d'embut, que passa sobre un cos d'aigua, normalment connectat a un núvol cumuliformes.