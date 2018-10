Torredembarra demanarà a Foment que faci un accés directe a l'AP-7

L'alcalde també vol conèixer els raonaments tècnics de la col·locació de pilones a la rotonda del municipi, que han provocat més trànsit intern

Actualitzada 10/10/2018 a les 15:22

L’Ajuntament de Torredembarra sol·licitarà una reunió amb la Subdelegació del Govern a Tarragona per demanar una solució als problemes circulatoris a l’entorn de l’A7 i l’AP7 al seu pas pel municipi. L’alcalde, Eduard Rovira, ha explicat que considera que «aquesta solució passa per crear a curt termini un accés directe a l’autopista i no pas per la gran rotonda actual».L’alcalde de Torredembarra i el regidor de Governació, José García, van mantenir dimarts al matí una reunió a la Delegació del Govern de la Generalitat amb la participació de responsables de la delegació i representants d’Interior, de Territori i de Mossos per analitzar l’actual situació de la rotonda de Torredembarra en què conflueixen l’A7, l’AP7 i la T214 (carretera de la Riera). Les decisions tècniques es traslladaran a la Subdelegació.En aquest sentit, Rovira ha manifestat que vol «conèixer els raonaments tècnics que s’han utilitzat sobre les diferents actuacions realitzades en aquest nus de comunicacions, especialment en la instal·lació de pilones, que ha comportat efectes col·laterals amb més trànsit intern al municipi, incomoditats per als vehicles provinents de la carretera de la Riera i també per als ciclistes».