Les pluges comencen a causar estralls al Camp de Tarragona

Actualitzada 10/10/2018 a les 18:18

Les fortes pluges han tornat a aparèixer al Camp de Tarragona. Després de menys de 24 hores d'un fort episodi de xàfecs, Salou torna ha tenir els carrers inundats. En un vídeo es veu com el carrer Paris que connecta amb el passeig Jaume I es troba ple d'aigua per la pluja que ha començat a caure a partir de les 15 hores.El Camí Vell de Salou a l'alçada de Campclar també es troba ple d'aigua i això ha provocat que molts cotxes s'estiguin aturant a aquesta zona per acumulació d'aigua.Un arbre de grans dimensions ha caigut durant el temporal prop de la sortida del pàrquing La Pedrera de Tarragona, a la zona coneguda com «zig-zag». Aquest ha tallat el pas a la circulació durant una estona.Els Bombers de la Generalitat han rebut 25 avisos però, finalment, només han realitzat vuit serveis de 16 a 17 hores. Entre aquests, hi havia cotxes atrapats al polígon industrial Entrevies al terme de la Canonja i a Països Catalans.Les inundacions en baixos i centres escolars han estat els altres serveis que ha realitzat el cos. Concretament, a l'Escola Tarragona, a l'Escola PAX, a La Salle Tarragona i en un pàrquing situat al número 197 de la Carretera de València a Torreforta.A Reus, els Bombers han acudit per treure aigua acumulada en un forat d'un ascensor al carrer Mas Pellicer número 55. I per últim, han acudit al polígon Francolí per sufocar un incendi en un transformador provocat per un llamp. En aquest no hi ha hagut ferits.Protecció Civil manté activada la fase d'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya, l'Inuncat, per l'episodi de precipitacions que aquesta tarda afecten el litoral de Tarragona. En les darreres dues hores han caigut més de 81 litres per metre quadrat a la capital del Tarragonès, i en el que va d'episodi se n'han acumulat 185. Segons les previsions meteorològiques, les precipitacions es desplacen cap al Baix Penedès i el Garraf. El telèfon d'emergències 112 ha rebut des d'ahir fins a les cinc de la tarda 977 trucades relatives a 668 incidències vinculades a la pluja. La majoria s'han fet per inundacions de baixos, incidències al clavegueram i amb vehicles. 451 s'han rebut des del Tarragonès i 343 des de la ciutat de Tarragona.La circulació de trens entre Port Aventura i Tarragona ja s'ha restablert, després de mitja hora. Les condicions meteorològiques adverses ha provocat que el trànsit s'hagi parat durant una estona. Segons ha pogut saber Diari Més, els trens que es trobaven a l'estació tarragonina i que es dirigien cap a Barcelona han circulat per les vies alternatives, ja que les principals han acumulat una gran quantitat d'aigua. No obstant això, el comboi que feia el trajecte de Barcelona fins a Tortosa ha quedat aturat al baixador de Port Aventura fins que s'ha restablert, aquest acumula una hora de retard. Com a conseqüència, les línies R16, RT2 i els trens de Llarga Distància s'han vist afectades.Cap a les 16 hores, la circulació s'ha aturat al seu pas per l'estació de Salou per l'acumulació d'aigua. Aquesta s'ha restablert en una estona, quedant aturada un altre cop entre Tarragona i Port Aventura.