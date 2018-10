La Diputació enllesteix la construcció de la rotonda a la intersecció d'accés a la Riera de Gaià

En aquest punt s’ha millorat la il·luminació i s’han condicionat espais de circulació segurs per als vianants

La Diputació de Tarragona està enllestint la construcció de la nova rotonda a la intersecció de les carreteres T-202, T-203 i T-204, a l'accés de la Riera de Gaià. Aquesta rotonda millorarà la mobilitat i la seguretat viària dels usuaris que es dirigeixen al municipi i dels que utilitzen aquest encreuament per arribar a llocs com Altafulla, El Catllar, Torredembarra o la Nou de Gaià.Les obres de construcció de la rotonda van començar a l'abril i han suposat una inversió aproximada de 584.000 euros. Els treballs també han inclòs la instal·lació d'una nova columna d'enllumenat, la implementació d'un pas de vianants al ramal cap a la Riera de Gaià i el condicionament d'espais de circulació segurs amb vorals amples protegits amb pilones per als vianants. La creu de terme que hi havia en aquest punt, atès el seu mal estat de conservació, s'ha rehabilitat completament i s'ha instal·lat a l'interior de la rotonda.