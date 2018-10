Es manté el Pla Inuncat per xàfecs intensos en les properes hores

Servei Meteorològic de Catalunya alerta que les pluges fortes podrien tornar a les comarques del Baix Camp i Tarragonès

Actualitzada 10/10/2018 a les 14:59

Gent del Baix Camp i del Camp de Tarragona ... s'acosta una nova tempesta!#324eltemps pic.twitter.com/0mRzAsmJyV — Tomàs Molina (@TomasMolinaB) 10 d’octubre de 2018

Protecció Civil manté l'alerta del pla Inuncat per la previsió de reactivació de forts ruixats fins al vespre al terç nord-est de Catalunya. Es manté la recomanació d'extremar la prudència a l'entorn de rius i rieres i evitar passar per zones inundables.El Servei Meteorològic de Catalunya ha informat que en el radar s'observen xàfecs intensos propers a la costa, que en les properes hores poden afectar les comarques del Baix Camp i el Tarragonès.Durant l'episodi de pluges, Tarragona va acumular 134 mil·límetres d'aigua. Altres poblacions que també es van veure afectades van ser Vinyols i els Arcs amb 130, 113 a Contantí, 86,8 a Riudoms o 27,7 al Vendrell. A Reus també ha caigut una forta pluja que, segons dades de l’Aemet, ha acumulat 150,3 litres per metre quadrat. En relació a dades recollides per Meteoprades, a l’Aleixar han caigut 98,6 litres per metre quadrat i a Alforja 70,2.