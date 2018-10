El bar de l'estació de trens de Salou acaba contracte i tanca 'sine die'

Adif estudia si tornar a licitar el servei davant la pròxima obertura de l’estació de Cambrils

Actualitzada 09/10/2018 a les 20:32

L’estació de trens de Salou ja no disposa de servei de bar. L’empresa concessionària va finalitzar el contracte amb Adif el passat 30 de setembre i va tancar portes. Davant la pròxima obertura de l’estació de trens de Cambrils del nou Corredor Mediterrani, el gestor d’infraestructures ferroviàries estudia ara si tornar a licitar el servei.Davant la previsió de desmantellar les actuals vies del tren que travessen el municipi tot apunta, però, a què l’establiment de bar de l’estació de la capital de la Costa Daurada romandrà tancat sine die. Mentrestant, l’edifici de la nova estació de trens de Cambrils està pràcticament acabat i ja llueix nom. La seva posada en marxa va lligada a l’entrada en funcionament de la nova línia ferroviària que transcorre allunyada de la primera línia de mar entre l’Hospitalet de l’Infant i Salou, el que suposarà el desmantellament de l’actual.L’establiment de bar de l’estació comptava amb una sala petita interior i una terrassa exterior, que s’ubicava a l’andana principal.D’altra banda l’estació de trens de Salou presentava ja aquest estiu un lamentable estat de deteriorament. Adif va haver d’apuntalar tant la sala d’espera on es venen els bitllets com la zona de bar per les afectacions a la teulada i a l’espera que el gestor d’infraestructures analitzi els possibles problemes estructurals i redacti un projecte de rehabilitació de l’edifici.