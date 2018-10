Constantí instal·la un radar informatiu de caràcter fix al carrer Major

El dispositiu no sanciona i, posteriorment, l’Ajuntament n’adquirirà un altre que serà mòbil

Actualitzada 09/10/2018 a les 21:16

Constantí ha instal·lat un radar informatiu al carrer Major i, concretament, a l’altura del parc dels Garrofers. Segons explica l’alcalde del municipi, Óscar Sánchez, aquest dispositiu és fix i el seu objectiu és merament pedagògic per a la ciutadania. «Apostem per conscienciar els conductors que ha de prestar més atenció a la velocitat», diu el batlle. Aquest dispositiu, quan passa un cotxe, detecta i mostra en un panell lluminós la velocitat a la qual circula.Aquest és, de moment, l’únic radar de Constantí, però, tal com avança Sánchez, properament, el municipi n’adquirirà un altre i, aquest, serà mòbil. «El dispositiu anirà canviant d’ubicació i estarà tant al nucli de Constantí com també al polígon. I és que aquest últim espai ha anat creixent en els darrers anys i el volum de trànsit de camions és molt gran», recorda.L’objectiu d’aquesta mesura –que s’inclou al Pla de mobilitat redactat l’any passat entre Ajuntament, Policia Local de Constantí i grups tècnics– és moderar la velocitat i ajudar a tenir una circulació més estable i segura. En aquest sentit, ni el radar ubicat al carrer Major ni el dispositiu que s’adquirirà posteriorment amb caràcter mòbil seran sancionadors. I és que el batlle de Constantí remarca que «tan sols es vol conscienciar i no pas embutxacar diners».Des del consistori de Constantí també es destaca que, a banda d’aquesta funció de sensibilització i conscienciació, aquest radar també permetrà extreure dades estadístiques respecte la velocitat mitjana dels conductors que passen pel nucli per tal d’establir altres tipus de mesures de control en relació a la circulació. De fet, Constantí ja ha posat en marxa algunes mesures de pacificació del trànsit, com és el cas de la instal·lació de bandes rugoses en alguns punts del municipi per disminuir la velocitat dels vehicles.