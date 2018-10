200 avisos per inundacions, trens afectats i vehicles aturats per la pluja al Camp de Tarragona

Els Bombers han hagut d'ajudar a sortir 8 persones de l'interior d'un autobús que ha quedat aturat a Vila-seca per acumulació d'aigua

Actualitzada 10/10/2018 a les 10:08

Riada en el Camino de La Canonja. #Tarragona

Espectacular con la fuerza que baja y el estruendo que se escucha.@aquilatierratve pic.twitter.com/Hx3pwmCGy5 — RGD (@tgn1162) 9 d’octubre de 2018

Entre els serveis dels #bomberscat destacats durant l'episodi de pluja d'aquesta nit hi ha l'assistència a un autocar aturat per l'acumulació d'aigua a la TV-3146 a Vila-Seca. Hem ajudat a sortir les 8 persones que hi havia a l'interior.

Avís rebut a les 23.19h #INUNCAT pic.twitter.com/79233aQUQb — Bombers (@bomberscat) 10 d’octubre de 2018

Carreteres tallades i trens afectats

Les fortes pluges que han afectat intensament la nit d'aquest dimarts i matinada d'aquest dimecres el Camp de Tarragona han provocat un total de 213 avisos als Bombers de la Generalitat. El cos ha hagut de realitzar nombroses sortides, especialment a la ciutat de Tarragona, a causa de vehicles encallats per acumulació d'aigua o inundacions a la via pública i en baixos i pàrquings, encara que cap episodi ha estat greu. A més, alguns trens han patit afectacions a la zona de Salou i entre Cambrils i PortAventura.En el total de Catalunya, els Bombers de la Generalitat han rebut 267 avisos des de les 20h d'ahir dimarts i les 7h d'aquest dimecres per les tempestes. La zona més afectada ha estat clarament la del Camp de Tarragona, des d'on s'han rebut la majoria d'avisos, concretament 213, mentre que 39 s'han rebut de la regió metropolitana nord, 13 de Girona,6 de Lleida i 5 de la regió metropolitana sud. Pel que fa a les trucades que ha rebut el telèfon d'emergències 112 de les 20h d'ahir fins les 9h d'aquest matí, aquestes han estat 832, de les quals 493 procedeixen del Camp de Tarragona -386 del Tarragonès i 107 del Baix Camp. Les trucades s'han produït per inundacions de baixos, clavegueram i incidències amb vehicles. No hi ha ferits ni cap episodi greu. El pla Inuncat està en estat d'alerta.La majoria de sortides dels Bombers de la Generealitat han estat per inundacions a la via pública, pàrquings o baixos i sobretot per cotxes que van quedar totalment encallats per l'aigua, que en alguns casos fins i tot arribava fins gairebé el mateix sostre dels vehicles. Aquesta imatge es va repetir en diversos punts de Tarragona ciutat, com per exemple als polígons de les Gavarres i Francolí o als carrers Josep Maria Floch i Torres, Jaume I, Llibreters i Camí de la Coma, així com a la zona del Port i Campclar. Alguns cotxes també es van quedar atrapats al pont del passeig Independència, que va quedar totalment inundat i impracticable. Val a dir que la zona més afectada de la ciutat ha estat el barri del Port. La imatge de cotxes aturats amb persones a l'interior també s'ha repetit a Reus -tres vehicles encallats al carrer Misericòrdia amb de Rigoberta Menchu i a la carretera del Morell- Cambrils i Salou.Les inundacions també s'han produït en altres municipis del Tarragonès, com per exemple la Canonja o Vila-seca, entre d'altres. Al primer municipi es va poder observar com l'aigua baixava com un veritable torrent per la via pública, mentre que a Vila-seca els Bombers han realitzat una de les sortides més destacades. Es tracta de l'assistència a un autobús aturat a la TV-3146 per acumulació d'aigua, servei en el qual els Bombers van haver d'ajudar a sortir les 8 persones que hi havia a l'interior.El Servei Meteorològic de Catalunya ha registrat, durant la jornada d’ahir dilluns i fins les 6.30h d’aquest matí, 130 litres per metre quadrat a Vinyols i els Arcs, 134,5 a Tarragona, 86,8 a Riudoms o 27,7 al Vendrell. A Reus també ha caigut una forta pluja que, segons dades de l’Aemet, ha acumulat 150,3 litres per metre quadrat. En relació a dades recollides per Meteoprades, a l’Aleixar han caigut 98,6 litres per metre quadrat i a Alforja 70,2.Les intenses pluges, a més de provocar fortes acumulacions d'aigua en zones urbanes, també van obligar a tallar algunes carreteres durant la nit d'ahir dilluns. És el cas de la N-340 al seu pas per Icomar o la T-11 a l'alçada de Tarragona en el punt a la rotonda d'accés a l'A-27. A Reus, es van haver de fer talls al trànsit puntualment al carrer de Recasens i Mercader, al carrer del Pagesos, l’avinguda de Marià Fortuny amb el camí de Tarragona, a la carretera T-11 amb l’avinguda de Bellissens, al carrer de Sol i Ortega i al carrer de Manuel de Pedrolo amb carrer de Josep Pla. Aquest matí però, no hi ha cap via principal que es trobi afectada, segons ha informat el Servei Català de Trànsit.Els que sí que han patit afectacions han estat diversos trens que circulaven a la zona de Salou i entre Cambrils i Tarragona. En aquest sentit, un tren Talgo que viatjava en direcció a l'estació de Sants de Barcelona ha quedat aturat a Salou després que la via hagi quedat inundada, motiu pel qual ha quedat tallada la circulació en aquest punt del trajecte.Per altra banda, la circulació de trens ha quedat tallada cap a les 6 del matí entre Cambrils i PortAventura també per inundació de la via. S'ha pogut reestablir la normalitat cap a les 8 del matí, tot i que els trens circulen a velocitat més lenta i, per tant, es poden produir retards. A conseqüència d'aquests incidents s'ha decidit activar la fase de prealerta del pla d'emergències ferroviàries Ferrocat.El Pla Inuncat es manté actiu i es troba en estat d'alerta, si bé la previsió és que la situació s'estabilitzi i el sol vagi guanyant terreny al Camp de Tarragona.