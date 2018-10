La fantasia, el misteri i la por s'apoderaran dels carrers de Pratdip

La cinqueda edició del festival Pratdip Llegendari comptarà amb més de 40 propostes per a grans i petits

Actualitzada 09/10/2018 a les 18:20

La cinquena edició del festival Pratdip Llegendari arriba aquesta cap de setmana carregat de fantasia, misteri i por. El programa compta amb activitats per a grans i petits, amb un marcat component lúdic i també solidari. El festival commemora la llegenda dels dips, els vampírics animals que l’escriptor Joan Perucho va immortalitzar a la seva novel·la Les històries naturals.Els dies 13 i 14 d’octubre, els carrers del municipi es convertiran en l’escenari d’espectacles, tallers, el mercat d’artesania i altres activitats on conflueixen el lleure, la gastronomia, l’art, la història i les llegendes. Entre les novetats d’enguany, destaquen l’espectacle de foc i misteri al castell, titulat Seducció de sang i que representa una part de la història d’Onofre de Dip. La representació anirà a càrrec de Gisela de Foc i de la companyia de teatre Juandesafinado. També hi haurà un espectacle de màgia adulta que porta el nom de Somnis Credes, a càrrec del McArra.Pratdip Llegendari també tindrà la seva part solidària. Sota el lema ‘Deixat xuclar la sang’, el diumenge al matí qui ho desitgi podrà fer una donació de sang al Banc de Sang i Teixits, a la unitat mòbil davant del pavelló municipal.A banda de les novetats, el festival també aposta per propostes consolidades com la cursa d’escales al castell, el concurs de crits, les danses, els tallers infantils, el mercat de productes, les cercaviles llegendàries, els contacontes, les passejades amb poni per als petits, el Passatge de Llegenda per entendre la llegenda del Dip, l'Hospital dels Horrors, els menús llegendaris, entre d'altres.