El centre dóna servei a una setantena d'alumnes de tot el Priorat

Actualitzada 09/10/2018 a les 11:25

Falset ha inaugurat la nova escola de música municipal, construïda amb el suport de la Diputació de Tarragona. L’alcalde del municipi, Jaume Domènech, i el diputat delegat de Cultura de la Diputació de Tarragona, Joan Olivella, van ser els encarregats d’inaugurar les obres d’adequació de l’edifici situat al carrer Davall, on s’ha instal·lat la seu de l’escola que dóna servei a una setantena d’alumnes de tot el Priorat.Les noves instal·lacions són fruït d’un conveni signat l’any 2016 entre l’Ajuntament de Falset i la Diputació de Tarragona per dotar el municipi d’un espai adequat per a la formació musical. La institució ha estat l’encarregada de redactar el projecte, a més de realitzar una aportació de 100.000 euros per a la seva execució. La Diputació aposta així perquè la música tingui el seu espai de desenvolupament arreu del territori.