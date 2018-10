Els Catarres i Doctor Prats posaran la música a la Festa Major de Vilaplana 2018

Ambdós grups tocaran el divendres 12 d’octubre a l’envelat instal·lat al Casal Vilaplanenc

Els grups Els Catarres i Doctor Prats són els caps de cartell del concert jove de la Festa Major de Vilaplana d’Enguany. La primera formació presentarà el seu darrer disc Tots els meus principis, mentre que la segona presentarà l’àlbum Venim de lluny. Ambdues formacions actuaran aquest divendres 12 d’octubre a l’envelat instal·lat al Casal Vilaplanenc.Per una banda, Els Catarres actuaran a les 8 del vespre amb l’objectiu de que tots els membres de les famílies puguin assistir-hi, tal com ha explicat el Grup de Joves, que enguany celebra el 7è aniversari. Per altra banda, Doctor Prats actuarà a la mitjanit, en l’habitual concert jove, on compartirà escenari amb el grup del Baix Camp Reclutes. Tancarà la nit el DJ lo Puto Cat.Es poden adquirir entrades individuals o bé un abonament per als dos concerts a un preu més reduït al web www.vilaplana.entradium.com o al Bar del Casal de Vilaplana. Els abonaments només es podran adquirir a través d’internet i estaran limitats a 300 unitats. L’envelat on se celebraran els concerts té un aforament limitat.