El subdelegat del Govern insta a 12 alcaldes del Tarragonès a complir la Llei de Banderes

Arran d’una denúncia de Vox envia una missiva als ajuntaments, entre ells els de la Secuita, Perafort i Renau, on els demana que documentin el compliment de la llei

Actualitzada 09/10/2018 a les 14:16

La Llei 39/1981

El subdelegat del Govern a Tarragona, Juan Sabaté, ha enviat una missiva a una dotzena d’alcaldes del Tarragonès demanant-los que acreditin, en un termini de 20 dies, que compleixen la Llei 39/1981 de 28 d’octubre, la Llei de Banderes, arran d’una denúncia de Vox Tarragona presentada el 9 d'agost. En cap d’aquests ajuntaments –entre aquests els de la Secuita, Perafort i Renau– onejaria la bandera espanyola.«Fa 24 anys que no hi ha cap bandera penjada a la façana de l’Ajuntament de la Secuita, només guarnim el balcó per la Festa Major». Així és com Eudald Roca, alcalde de la Secuita, justifica que els tres pals de la casa consistorial estiguin buits, fet que ha provocat el toc d’atenció per part del nou subdelegat del Govern central.L’Ajuntament de la Secuita ha rebut la carta en la qual s’insta a l’alcalde, Eudald Roca, a remetre un informe que certifiqui, documentalment i gràficament, el compliment de la Llei 39/1981 de 28 d’octubre –la Llei de Banderes– en el termini de 20 dies hàbils. Sabaté justificava la petició tot assegurant que la Subdelegació del Govern havia tingut coneixement «que el vostre Ajuntament no compleix la Llei 39/1981, fet que obliga a l’Administració de l’Estat a actuar per tal de constatar el compliment de la normativa en aquesta matèria».La missiva del representant de l’Estat a Tarragona va arribar a la Secuita dijous passat. «Prèviament em va trucar el subdelegat per avisar-me, dient que es veia obligat a fer-ho. Ara estem estudiant la resposta», explica Roca. Assegura que, en 24 anys, «ningú, ni els subdelegats més durs que han passat pel càrrec, ens ha dit res per tot això». «Som un poble petit, feina tenim per anar contestant cartes», afegeix. Eudald Roca té present que no és una qüestió que s’hagi de menystenir, sobretot tenint en compte que l’alcaldessa de Berga, Montse Venturós, ha estat inhabilitada recentment per l’incompliment d’aquesta llei per mantenir l’estelada onejant a la façana del seu ajuntament. Tot i això, Eudald Roca, no es priva de respondre amb humor que «si faig memòria, aquesta llei ens obliga a tenir les banderes en igualtat de rang i condició, i així les tenim». És a dir, al calaix.Eudald Roca reconeix que, només per les festes majors del poble i en dates assenyalades, es guarneix el balcó de la casa consistorial. «Posem el pendó amb l’escut del poble durant les festes i també omplim tots els tres pals. L’11 de setembre, oneja la senyera, però la resta de l’any, els pals són buits», diu.La Llei 39/1981 de 28 d’octubre recull que «la bandera d’Espanya haurà d’onejar a l’exterior i ocupar el lloc preferent a l’interior de tots els edificis i establiments de l’Administració central, institucional, autonòmica, provincial o insular i municipal de l’Estat». Segons l’article novè de la mateixa Llei, «les autoritats corregiran a l’acte les infraccions d’aquesta Llei, restablint la legalitat que hagi estat conculcada».