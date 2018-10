Diversos cotxes atrapats per les fortes pluges que colpegen el Camp de Tarragona

Els Bombers han hagut de fer diverses sortides per vehicles que s'havien quedat immobilitzats en tolls i per inundacions

Actualitzada 09/10/2018 a les 23:55

Les fortes pluges que colpegen el Camp de Tarragona han provocat que molts carrers s'hagin inundats en pocs minuts. Els Bombers de la Generalitat han diverses sortides per vehicles que han quedat atrapats a Tarragona. Concretament, al pol·lígon de les Gavarres, al Francolí i a la zona Riu Clar. També han hagut de rescatar els passatgers d'un cotxe atrapat a l'avinguda de Ramon d'Olzina.A més a més, un magatzem situat al carrer Estanislau Figueres número 19 ha començat a inundar-se i els Bombers hi estan treballant. Una plata baixa situada al carrer Reial número 30 també ha patit inundacions a causa dels aiguats. El clavegueram del barri del Port de Tarragona no ha pogut absorbir la gran quantitat d'aigua que ha caigut.Segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya a Tarragona s'han acumulat 38,7 mm d'aigua i a Riudoms 21,5 en només 30 minuts. Els Bombers, de moment, han rebut 81 avisos a causa de la pluja, 68 a la regió de Tarragona.Protecció Civil de la Generalitat ha activat aquesta tarda l’alerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya INUNCAT per les pluges previstes a partir d’aquest vespre i fins demà al matí. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu precipitacions importants sobretot al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona. Tot i que s'espera que les pluges arribessin amb menys intensitat a les comarques de l’interior de Tarragona.