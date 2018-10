El nou pas, que dóna resposta a una demanda veïnal i tindrà un cost de més de 100.000 euros, uneix els carrers Monestir de Scala Dei i Cristòfor Colom

Actualitzada 09/10/2018 a les 11:43

L’Ajuntament de Cambrils duu a terme les obres de la passera per vehicles i vianants del banc del Regueral, una demanda dels veïns del barri. Els treballs consisteixen en la construcció d’una calçada de 9 metres d’ample i unes voreres de 2,2 metres que durà a terme l’empresa REGIMOVI SL per un import de 106.358,64 euros.La passera unirà els carrers Monestir de Scala Dei i Cristòfor Colom tot donant continuïtat a la trama urbana, la qual s’interrompia en aquest punt. La barrera que suposava aquest barranc canalitzat obligava al veïnat a anar a passar pel carrer Monestir de Poblet. L’actuació respon a una demanda del veïnat per millorar la mobilitat i escurçar la distància entre aquest barri i el centre del municipi.Les obres es van iniciar el passat 20 de setembre amb els treballs previs i el tall i demolició dels trams de mur i solera de formigó on anirà situada la passera. Els treballs continuen amb la construcció d’una base de fons d’obra, la col·locació de 14 calaixos de formigó prefabricat de 2 metres d’alçada per 8 metres d’amplada, els acabats amb panot a les voreres, l’asfaltat de la calçada i la instal·lació d’una barana metàl·lica.