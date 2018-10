Activat el Pla Inuncat per pluges intenses durant el vespre i fins dimecres al matí

Es preveuen precipitacions sobretot al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, i amb menor probabilitat al litoral de Tarragona

Actualitzada 09/10/2018 a les 18:56

Protecció Civil de la Generalitat ha activat l’alerta del Pla Especial d’Emergències per Inundacions de Catalunya INUNCAT per les pluges previstes a partir d’aquest vespre i fins demà al matí. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) preveu precipitacions importants sobretot al litoral i prelitoral de Barcelona i Girona, i amb menor probabilitat al litoral de Tarragona. Les pluges fortes també poden afectar amb menys intensitat les comarques d’interior de Tarragona i Catalunya Central.Les precipitacions podran ser localment d’alta intensitat arribant a superar el registre de 40 l/m2 en 30 minuts, tal i com s’ha produït també aquest matí al Barcelonès. L’episodi de pluges, que s’allargarà durant tota la nit podrà deixar acumulacions d’aigua importants que podrien arribar als 150 l/m2. Amb aquests registres es poden produir afectacions a zones urbanes, amb acumulacions d’aigua a carrers i també a baixos, garatges i soterranis. També es pot produir la crescuda sobtades dels rius i rieres, especialment al litoral, amb la possibilitat d’afectacions a l’entorn.Davant d’un episodi de precipitacions, Protecció Civil de la Generalitat aconsella no romandre a prop de lleres, rius i guals i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades perquè, encara que semblin portar poc cabal, aquest es pot incrementar de forma sobtada. No deixar els cotxes aparcats en zones inundables o torrents secs. Si les tempestes van acompanyades d’aparell elèctric, cal evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques. Extremar les precaucions en les activitats a l’aire lliure en les zones afectades per les pluges i les situades aigües avall dels rius.A més, caldrà extremar les precaucions al volant, ja que demà al matí les pluges coincidiran amb la mobilitat pròpia d’un matí laborable i es podrien donar incidències en la circulació. En els àmbits urbans les precipitacions poden provocar inundacions en baixos i soterranis.