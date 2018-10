Vila-seca torna a fer-se amb les quatre flors d'honor a la gala de Viles Florides

El municipi és l’únic de la demarcació entre els dotze millors de Catalunya

Actualitzada 08/10/2018 a les 15:14

Vila-seca ha rebut, un any més, les quatre flors d’honor a la gala Viles Florides que es va celebrar el passat divendres al Castell de Vila-seca. El municipi és l’únic de la demarcació entre els dotze millors de Catalunya i encapçala el rànquing junt a Almacelles (Segrià), Bagergue (Val d'Aran), Cardedeu (Vallès Oriental), Figueres (Alt Empordà), Llinars del Vallès (Vallès Oriental), Lloret de Mar (Selva), Malgrat de Mar (Maresme), Mollet del Vallès (Vallès Oriental), Olot (Garrotxa), Sant Cugat (Vallès Occidental) i Sant Hilari Sacalm (Selva).La gala en la qual es van lliurar els reconeixements anuals del moviment Viles Florides va ser presidida per la consellera d'Agricultura, Ramaderia Pesca i Alimentació, Teresa Jordà, i va comptar amb la presència de l'alcaldessa en funcions del municipi, Manuela Moya, i del president de la Confederació d'Horticultura Ornamental de Catalunya (CHOC), entitat impulsora de Viles Florides, Sito Vilarrubla. A més, va aplegar les màximes autoritats dels 130 municipis participants en aquesta setena edició de Viles Florides, un moviment que reconeix els municipis que treballen per la transformació dels espais públics a través de l'enjardinament i la millora dels espais verds.El programa de la jornada es va iniciar al matí amb la conferència "El poder de les plantes", a càrrec del botànic Carlos Magdalena i la posterior visita amb trenet pels espais verds de Vila-seca. A la tarda, poc abans de l'inici de la gala, conduïda per l'actor Fermí Fernández, van tenir lloc diverses actuacions musicals i dues exposicions: "Vila-seca, la realitat d'un somni" al jardí del Castell i una mostra de bonsais a l'interior de l'edifici.La gala, que va aplegar més de 300 persones, va servir també per a premiar els balcons de Vila-seca guanyadors del Concurs de Balcons. També es van premiar aquells projectes d'enjardinament, ornamentació floral i cultura del verd urbà que han estat un exemple a seguir. En aquest marc, la Rotonda Cremallera de Figueres va rebre el Premi a la Millor Rotonda de Catalunya i el Col·lectiu de Veïns de Vilac, el reconeixement a la Millor Participació Ciutadana.