Una dona resulta ferida després de bolcar amb el seu cotxe a Roda de Berà

L'afectada ha estat evacuada a l'Hospital del Vendrell amb pronòstic menys greu

Actualitzada 08/10/2018 a les 10:30

Una dona ha resultat ferida, la matinada d'aquest dilluns 8 d'octubre, en patir una sortida de via i, en conseqüència, bolcar el seu cotxe a Roda de Berà. L'afectada ha estat atesa pel Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i evacuada a l'Hospital del Vendrell amb pronòstic menys greu, segons informa el mateix SEM.L'accident s'ha produït cap a les 5 de la matinada d'aquest dilluns al punt quilomètric 2 de la la TV-2041 a Roda de Berà, coneguda com a carretera de Berà, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Per causes que es desconeixen, un turisme ha patit una sortida de via i posteriorment ha bolcat.Fins al lloc dels fets s'hi han traslladat tres ambulàncies del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM), el qual ha evacuat la dona en estat menys greu a l'Hospital del Vendrell. També hi han acudit els Mossos d'Esquadra i dos vehicles dels Bombers de la Generalitat.