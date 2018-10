Roda de Berà podrà votar entre 32 propostes en els nous pressupostos participatius

El període de votació serà del 12 al 28 d’octubre

Actualitzada 08/10/2018 a les 19:51

Roda de Berà va engegar a mitjans de juny una altra edició de pressupostos participatius, obrint el període de presentació de propostes per part de la ciutadania. En total es van recollir 115 propostes molt variades, a través de les butlletes en paper i mitjançant la pàgina web creada per al procés participatiu.Durant els mesos d’agost i setembre la comissió tècnica municipal, formada per tècnics del departament de Territori de l’Ajuntament, s'ha encarregat de validar totes les propostes d’acord amb els criteris marcats al protocol de participació. Per a ser vàlides havien de ser viables tècnicament, legals, sostenibles en el temps, que no superessin la quantitat total fixada (120.000 euros aproximadament), que no suposessin contractació de nou personal per part de l’Ajuntament, que fessin referència a inversions, o que fossin competència de l’Ajuntament, entre d’altres.D’acord amb aquests criteris, la comissió tècnica ha seleccionat com a vàlides un total de 32 propostes. Quant a la resta, 65 no complien amb un o més dels criteris esmentats; 4 eren propostes que l’equip de Govern ja té previst realitzar; i 14 eren propostes repetides.El període de votació es posarà en marxa el proper divendres 12 d’octubre i s’allargarà fins el 28 d’aquest mes. Podran votar totes les persones empadronades a Roda de Berà majors de 16 anys, a través del web www.tudecideixesrdb.cat i mitjançant la butlleta que l’Ajuntament ha editat amb la informació de les 32 propostes incloses al procés. Es podrà fer al consistori, durant la paella popular de la Festa Major Petita, el 14 d’octubre; i a la carpa que hi haurà al mercat setmanal els dies 18 i 25 d’octubre.S’hauran de votar tres propostes, una de l’àmbit general –propostes que revertiran en tota la ciutadania-, i dos de barris diferents. Amb aquesta metodologia es vol aconseguir aplicar un factor de ponderació que permetrà igualar les oportunitats de tots els barris. La butlleta de votació ha estat dissenyada per facilitar el vot, separant per colors els diferents barris per tal que siguin fàcilment identificables.Les propostes finals se seleccionaran en base als vots obtinguts i al límit econòmic establert, escollint-se, doncs, aquelles propostes la suma de les quals sigui la més propera al límit econòmic del procés, l’1% del pressupost ordinari per al 2019, sempre tenint en compte els vots obtinguts.