La Vella arriba triomfant a Valls amb el trofeu del Concurs sota el braç

L’alcalde de Valls, Albert Batet, i els regidors del consistori han rebut els membres de la colla per celebrar la victòria

Actualitzada 08/10/2018 a les 22:01

La colla va sumar 9.690 punts

Valls ha rebut, aquest dilluns, la Colla Vella dels Xiquets de Valls amb els braços oberts, després de tornar victoriosos del 27è Concurs de Castells de Tarragona, celebrat diumenge a la Tarraco Arena Plaça (TAP) i en el qual els de la camisa rosada van destronar els Castellers de Vilafranca, 18 anys després. I és que els verds s’havien fet amb el concurs des del 2002 ininterrompudament, mentre que els rosats no el guanyaven des del 2000.En aquest context d’eufòria, aquest dilluns a la tarda, una àmplia representació de castellers de la Vella s'han dirigit a l’església de Sant Joan per oferir el trofeu a la Mare de Déu de la Candela. A continuació, i ja a les vuit del vespre, l’alcalde de Valls, Albert Batet, i els regidors del consisitori han rebut la Colla Vella dels Xiquets de Valls en un acte que s'ha celebrat en una Sala de Plens de l’Ajuntament de Valls on no s’hi cabia. «Va per la ciutat, va per la Colla Vella i també per tots els esforços de tants i tants anys», ha expressat el cap de colla, Albert Martínez, durant l’acte de celebració, en el qual la canalla ha estat la gran protagonista.Per la seva banda, l’alcalde Albert Batet ha felicitat els de la camisa rosada i ha destacat que Valls, com a Km0 del món casteller, «se n’orgulleixi de la colla». Així mateix, el batlle ha posat l’accent en el fet que «al llarg de més de 200 anys d’història, amb bons moments i també moments més difícils, s’ha sabut mantenir l’esperit ben viu». «Com a ciutat, només us podem donar les gràcies i animar-vos a continuar amb aquest esperit», ha afegit. El president de la Colla Vella dels Xiquets de Valls, Albert Pedret, també ha intervingut i ho ha fet per destacar la importància que té per a la colla el fet d’haver aconseguit aquest premi.Per tancar l’acte, la canalla, el president, el cap de colla i l’alcalde han tret al balcó de l’Ajuntament el trofeu que els acredita com a guanyadors del Concurs, davant els castellers que s'han aplegat a la plaça del Blat.La colla rosada es va endur el títol gràcies al 4 de 9 i el 2 de 8 nets i també pel fet d’haver carregat el 3 de 10 amb folre i manilles, construccions que els van permetre aconseguir 9.690 punts. La fita va aixecar l’eufòria dels membres de la Colla Vella i van fer crits de «campions» quan van recollir, aquest diumenge, el títol que els acredita com a guanyadors de la 27a edició del Concurs de Castells de Tarragona.El concurs va quedar dat i beneït abans de les quatre de la tarda quan, a mitja quarta ronda, els verds van renunciar a lluitar per la victòria. Aquesta és la novena vegada que la Vella guanya el Concurs.