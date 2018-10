La cursa solidària Hol·la Genís recapta més de 8.500 euros per al càncer infantil

Els diners recollits en aquesta cinquena edició es destinaran a l'Obra Social Sant Joan de Déu i a la Fundació Ronald McDonald

El carrer Pompeu Fabra del Morell es va omplir de gairebé 550 corredors, aquest diumenge, a la cinquena edició de la cursa Hol·la Genís. Una cita marcada en vermell al calendari del municipi, que es bolca en aquesta iniciativa solidària per aconseguir recaptar el màxim de diners possible per lluitar contra el càncer infantil.A primera hora del matí, el carrer Pompeu Fabra es va omplir dels participants a la prova, una iniciativa de la família del Genís Sánchez, un petit morellenc afectat pel càncer i que, sortosament, ha pogut guanyar la seva cursa particular.La cinquena cursa Hol·la Genís va tornar a oferir diversesopcions de participació als corredors inscrits: una cursa de 5 quilometres, una caminada de 4 i, també, curses infantils. Tots els participants van abonar 15 euros en concepte dedonatiu-inscripció, excepte els més petits, que en van pagar 5.A més, amb motiu del seu cinquè aniversari, el projecte Hol·la Genís ha fet un pas endavant i s'ha constituït com a associació, i per primera vegada ha realitzat dos modelsde samarreta, un de noi i un de noia.Pel que fa a la recaptació, que en aquesta ocasió es destina a l’Obra Social Sant Joan de Déu i a la Fundació Ronald McDonald, ha estat de més de 8.500 euros. En els propersdies, aquesta xifra pot augmentar encara més, ja que als diners de les inscripcions cal sumar-hi les aportacions de particulars i empreses que s’hagin volgut sumar a la causa.