Detinguda a Cambrils una persona amb una ordre de cerca d'un jutjat d'Osca

La Policia Local també ha denunciat penalment un conductor que triplicava la taxa d’alcoholèmia permesa

Actualitzada 08/10/2018 a les 15:27

La Policia Local de Cambrils ha detingut, aquest cap de setmana, una persona a la qual li constava una ordre de cerca del jutjat número 1 d’Osca. L’individu en qüestió es va detenir ahir diumenge, 7 d’octubre, passades les 7 de la tarda al municipi.Per altra banda, el cos policial municipal va enxampar el passat dissabte 6 d’octubre, cap a les 7.16h, un conductor que circulava per la via pública begut. La persona en qüestió va donar 0,81 mg/l en la prova d’alcoholèmia, és a dir, triplicava la taxa d’alcoholèmia permesa. Els agents van instruir diligències penals al conductor per un delicte contra la seguretat al trànsit.