Constantí renovarà aquest octubre la plaça Federico García Lorca

Els treballs tenen un cost de 45.812 euros i s’emmarquen en el pla de renovació de places i carrers

Actualitzada 07/10/2018 a les 20:33

L’Ajuntament de Constantí iniciarà aquest mes d’octubre les obres de renovació i millora de la plaça Federico García Lorca. Uns treballs que s’inclouen en el pla de renovació de places i carrers del municipi. En aquest cas, els treballs se centraran en la renovació de la pavimentació, l’enllumenat públic, el mobiliari urbà i la jardineria.El projecte preveu la demolició del paviment actual i la seva substitució per nou paviment de formigó estampat de 14 centímetres de gruix. També se substituiran les lluminàries existents i es procedirà a la demolició de la font cantonera que es troba fora de servei. En aquest espai, s’instal·larà una barana d’idèntiques característiques a les ja existents en aquesta plaça. A més, es té previst retirar la palmera existent i es plantarà una olivera. Finalment, també s’instal·laran nous banc i papereres. Les obres tindran un cost de 45.812,66 euros (IVA inclòs) i un termini d’execució de 2 mesos.Amb aquests treballs, Constantí dóna continuïtat al pla de renovació de carrers i places. En aquest context, per exemple, el passat abril va finalitzar la reforma d’una altra plaça. En aquell moment es va actuar a Juan Ramón Jiménez per 46.480,80 euros (IVA no inclòs). Els treballs es van centrar en la renovació de la pavimentació, l’enllumenat públic, el mobiliari urbà i la jardineria. A més, es va millorar, també, l’accessibilitat, suprimint les barreres arquitectòniques.