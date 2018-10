Clos Galena presenta la col·lecció 'Art, Vi i Territori' d'aquesta temporada a Estocolm

El celler produeix el vi 'Formiga de Vellut', que es va servir durant el sopar dels Premis Nobel d'aquest any

La residència de l'Ambaixador d'Espanya a Suècia va ser l'escenari on Merche Dalmau, propietària del Celler Clos Galena, ha presentat el seu nou vi 'Secrets de mar' de la mà de la pintora Mònica Castany i la galerista Pepa Quinteiro autores de la col·lecció Art, vi i Territori, que uneix el vi i cultura.Entre els convidats a la presentació de la col·lecció, hi havia Soren Staermose productor de la saga MILLENIUM, la propietària de la Galeria d'Art Anquins de Reus, Pepa Quinteiro; l'Ambaixador espanyol, Gabriel Busquets; la pintora Mònica Castanys, representants institucionals de Reus, la regidora de cultura, Montse Caelles i el President de la Cambra de Reus, Isaac Sanromà. També hi havia representants de Tarragona, com Conxita Esteve, senadora Pretora del Ajuntament de Tarragona, a més de públic interessat en la col·lecció com distribuïdors de vins, sommeliers, periodistes i col·leccionistes d'art.La col·lecció Art, Vi i Territori mostra a cada caixa de vi pintada, un objecte cultural exclusiu i únic que ofereix vins del premiat celler del Priorat, reconegut nacionalment i internacionalment, per prestigiosos crítics del món del vi i grans sommeliers. Al mateix temps, cada caixa és una obra d'art original certificada i signada per un destacat artista català.Els artistes que han pintat la col·lecció, s'han inspirat en els paisatges, les ciutats, els símbols i les tradicions més emblemàtiques del territori que emmarca la regió del 'Priorat': Reus, bressol del genial Gaudi i del modernisme; Tarragona, patrimoni de la humanitat amb les seves restes de l'Imperi Romà, el mar Mediterrani, les vinyes, els castellers, Salou i el seu atractiu turístic.Els artistes que han participat són: Albert Alís, Mònica Castanys, Alícia Grau, Coia Ibáñez, Frank Jensen, Didier Lourenço, Josep Moscardó, Ramon Moscardó, Lluís Puiggròs i Benjamin Torcal.El celler Clos Galena també ha presentat els vins (blanc i negre) 'Secrets de Mar', uns vins amb essència Mediterrània nascuts dins la denominació d'origen Terra Alta, una edició especial amb motiu de 'Reus ciutat de la música 2018', amb una etiqueta creada per Mònica Castanys, artista que exposarà obra a Estocolm en la Fira AAF de la mà de la Galeria Anquins.Els vins de Clos Galena no són desconeguts a Suècia. La darrera gala de lliurament dels Premis Nobel va servir perquè descobrissin, entre la carta de vins que s'oferien al sopar oficial, el vi 'Formiga de Vellut', del celler prioratí.