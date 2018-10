El nou parc s’ubica sobre la nova estació de tren, entre el Camí de Mont-roig i la Riera d’Alforja

08/10/2018

Cambrils ja compta amb la primera àrea d’esbarjo per a gossos. El nou parc s’ubica per damunt de l’autopista AP-7, sobre la nova estació de tren, entre el Camí de Mont-roig i la Riera d’Alforja. El solar municipal en forma de triangle té una superfície de 17.193 metres quadrats i compta amb bona part d’arbrat.Els treballs han consistit en la col·locació d’una tanca perimetral de xarxa metàl·lica rígida amb un accés per la Riera d’Alforja i el desbrossament del solar. Pel que fa al mobiliari urbà, s’hi han instal·lat un cartell informatiu, dos bancs, una font per a gossos i persones i dos elements de joc certificats per la Federació Canina Internacional. Concretament, els jocs són un túnel rígid i una rampa de pujada i baixada.L’alcaldessa de Cambrils, Camí Mendoza, ha explicat que l’Ajuntament ha decidit condicionar el solar per donar resposta a la demanada de les persones propietàries de gossos de disposar d’espai perquè els animals puguin córrer lliurement, jugar i relacionar-se amb altres gossos. Alhora, la nova àrea d’esbarjo potenciarà la tinença responsable d’animals de companyia i facilitarà la convivència entre les persones que tenen gos i la resta d’usuaris dels espais públics.El regidor de Medi Ambient, Antonio Laguna, ha afirmat que en els últims deu anys Cambrils ha incrementat el cens de gossos en un 75% (ha passat de 1.695 a 2.963 gossos censats).El nou parc servirà de prova pilot i l’Ajuntament té previst introduir-hi millores en funció de les necessitats de les persones usuàries. La zona quedarà més integrada en la trama urbana una vegada s’acabi les obres del passeig Charles Darwin, que connectarà el nucli consolidat de la ciutat amb els equipaments esportius i la futura estació del corredor del mediterrani.Els gossos podran anar deslligats dins l'àrea excepte els considerats potencialment perillosos, que hauran d'anar sempre lligats i amb morrió. És obligatori recollir els excrements i dipositar-los a les papereres. La persona propietària i/o posseïdora del gos és responsable dels danys i perjudicis que aquest pugui ocasionar en aquest espai.