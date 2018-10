Vimbodí i Poblet celebra la cinquena edició del Vitrum

La Festa del Vidre Artesà converteix el municipi en la capital catalana del vidre i proclama Sílvia Bel com a Vidriera d’Honor

Actualitzada 07/10/2018 a les 17:51

La Festa del Vidre Artesà de Vimbodí i Poblet, Vitrum, ha arribat enguany a la cinquena edició amb el lema «bufar i fer ampolles». Nombrosos visitants s’han acostat al municipi per participar en alguns dels cinquanta actes que han tingut cabuda al llarg del cap de setmana.En aquesta edició s’ha proclamat a l’actriu Sílvia Bel com a Vidriera d’Honor, un dels moments que ha aplegat a més espectadors, juntament amb l’espectacle Vitrumusical amb els cinc mestres vidriers participants, els concursos de beure amb porró, la creació d’una escultura de gel o l’activitat «Abraça’t» al carrer de les Abraçades, un dels més estrets de Catalunya. La festa també ha estat acompanyada de música servida per Joan Reig, Maria Jacobs, Alexandre Bonanit i Cover H.Com no podia ser d’una altra manera, el públic ha pogut gaudir de les demostracions en directe de destacats mestres vidriers vinguts d’arreu: Igor Obeso, de Guipúscoa; Diego Rodríguez, de Segòvia; Rafa Abdón, de València; Ferran Collado, de Barcelona; i Paco Ramos, de Vimbodí i Poblet. I també de la creació d’una peça gegant de gel, a càrrec de l’escultor barceloní Ivan López, que ha esculpit un «matrimoni», el tradicional setrill de doble compartiment, escollida peça estrella de la cinquena edició.