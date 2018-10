Un grup de ciclistes estaven fent una ruta per la Vilella Baixa quan un d’ells ha caigut

Actualitzada 07/10/2018 a les 17:02

Un grup de ciclistes ha sortit aquest matí en ruta per la Vilella Baixa, al Priorat, quan un d’ells, veí de Barcelona i de 52 anys, ha patit una caiguda que l’ha deixat molt mal parat, trencant-se l’húmer i no podent continuar la marxa. Els companys han avisat al servei d’emergències quan faltaven vint minuts per l’una del migdia, moment en què el ciclista ha caigut.El 112 ha activat una dotació terrestre dels bombers i també el SEM però veient el difícil accés han activat també l’helicòpter dels GRAE que s’ha encarregat d’immobilitzar el ferit i evacuar-lo fins al parc de Bombers de Móra on el SEM l’ha portat fins a l’hospital del mateix municipi amb l’ambulància.