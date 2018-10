Un jove en estat crític després de rebre un tall al coll

Els fets han passat a Salou i els Mossos han detingut l’autor de l’agressió

Un jove ha resultat ferit aquest dissabte al matí després de rebre un tall al coll fet amb una botella de vidre trencada. Segons fonts policials, la víctima i l’agressor haurien començat una baralla que ha acabat amb un home utilitzant una botella de vidre per fer-li un tall al coll al segon implicat en la picabaralla.Els servei d’emergències ha rebut l’avís d’un altercat a Salou a les set del matí i han activat diverses patrulles dels Mossos d’Esquadra i unitats del SEM. El Servei d’Emergències Mèdiques ha traslladat a la víctima en estat crític a l'hospital Joan XXIII.Per la seva banda, els Mossos d’Esquadra han iniciat la investigació i han acabat detenint una persona i interrogant dues més per comprovar la seva implicació o no en el succés. Els sospitosos han estat detinguts a Torredembarra i, finalment, tant sols un dels tres ha acabat detingut, acusat de delicte d’homicidi en grau de temptativa.