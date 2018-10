Una iniciativa de Free Junqueras i ERC Baix Camp porta polítics d’ERC a disputar un partit benèfic a Cambrils

Actualitzada 06/10/2018 a les 13:40

Gabriel Rufián, Camí Mendoza i Jordi Pesarrodona, entre d’altres, han anat aquest matí al partit de futbol benèfic organitzat per Free Junqueras i ERC Baix Camp sota el nom Gols per l’Oriol Junqueras. El matx s’ha disputat a les instal·lacions de Cambrils on després de l’encontre han gaudit d’un vermut i una fideuà.L’activitat pretén recaptar diners per a la Caixa de l’Associació Catalana pels Drets Civils i reclamar la llibertat dels «presos polítics». En acabar el partit, tots dos equips han mostrat cartells amb el lema «Us volem a casa», dedicat a tots els polítics que es troben a la presó o a l’estranger.