El grup municipal del PDeCAT acusa l'equip de govern d'irresponsable i demana que rectifiqui

Actualitzada 05/10/2018 a les 12:21

La voluntat del govern de Montblanc de fer ús públic de la piscina climatitzada del càmping privat del municipi s'ha vist qüestionada pels grups de l'oposició. Des del PDeCat assegura que el projecte no és viable i critiquen el consistori per haver-se precipitat en l'anunci fet l'agost passat. La formació alerta de l'elevat cost de manteniment -a tall d'exemple xifra en uns 20.000 euros la climatització de l'ambient- i la complexitat de les obres per adequar l'espai -accessos, vestidors, aparcament, etc. A partir d'aquí, consideren que es tracta d'un «gran engany», que respon a un anunci electoralista, i exigeixen una disculpa publica a l'equip de govern.L'alcalde Josep Andreu ha declinat fer declaracions al respecte. Segons el batlle, detallaran l'estat del projecte la setmana vinent.