L'empresa disposa d'entre tres i quatre mesos per negociar el deute

Actualitzada 05/10/2018 a les 11:08

La Cooperativa de l'Aleixar ha presentat un preconcurs de creditors davant del jutjat mercantil de Tarragona. Segons han precisat fonts dels serveis jurídics, el preconcurs es va presentar dilluns i ara disposen de tres mesos, més un altre d'addicional, per a negociar el deute amb els creditors i aconseguir un acord de refinançament. Així, eviten la situació de concurs. La secció de crèdit de la cooperativa s'ha quedat sense liquiditat i en l'auditoria dels comptes del 2016 es constata que hi ha números que no quadren. Els serveis jurídics apunten a documentació alterada o falsificada, a més d'una comptabilitat que no està al dia, amb desajustos d'actius i passius que han provocat una manca de liquiditat pràcticament total, sense que s'hagi arribat a concretar de quants diners és el forat.