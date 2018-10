En estat greu una veïna de Cambrils després de caure amb el seu cotxe per un barranc

La dona, de 51 anys, ha estat evacuada a l'Hospital Sant Joan de Reus en estat menys greu

Una dona de 51 anys i veïna de Cambrils ha resultat ferida menys greu, el matí d'aquest divendres, després de patir una sortida de via amb el seu cotxe i precipitar-se pel barranc de de la Verge del Camí de Cambrils. L'afectada ha quedat atrapada en el seu vehicle, que ha quedat cap per avall, per la qual cosa ha hagut de ser excarcerada pels Bombers. Posteriorment, el SEM l'ha traslladada a l'Hospital Sant Joan de Reus. L'afectada ha quedat ingressada en observació.L'accident s'ha produït poc abans de les 8 del matí quan, per causes que es desconeixen, la conductora ha perdut el control del vehicle al carrer Moragas i Barret amb Jaume Ferran, al barri de la Parellada. Com a conseqüència, el turisme s'ha precipitat pel barranc de la Verge del Camí, d'uns 5 metres. El cotxe ha quedat cap per avall.Fins al lloc s'hi han traslladat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, els quals han dut a terme tasques d'excarceració de la dona, que ha quedat atrapada dins dels vehicle. Un cop fora del cotxe, el SEM ha fet les primeres atencions i ha traslladat l'afectada en estat menys greu a l'Hospital Sant Joan de Reus, on ha quedat ingressada en observació. Fins al lloc també s'hi ha traslladat la Policia Local del municipi.