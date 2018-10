Els veïns del Pinaret denuncien l'onada de multes d'estacionament rebudes durant una nit

Presentaran una queixa formal a l'Ajuntament, ja que consideren que en molts casos es va multar sense seguir el protocol establert

Actualitzada 05/10/2018 a les 15:55

Els veïns del barri del Pinaret presentaran una queixa formal a l'Ajuntament de Cambrils sobre l'onada de denuncies d'estacionament durant la matinada del 19 de setembre, segons ha avançat la Revista Cambrils. Els residents acompanyaran l'escrit amb un plec de signatures per sol·licitar l'anul·lació de les multes «per incompliment de protocol».La matinada del 19 de setembre, la Policia Local va multar diversos vehicles que es trobaven estacionats davant de guals o amb part de les rodes a sobre de les voreres. Segons els veïns les denuncies es van fer amb «amb una absoluta indefensió per part dels afectats a altes hores de la matinada».El protocol habitual dels agents, quan es troben un vehicle estacionat en un gual, és localitzar telefònicament al propietari per que el tregui, segons expliquen els residents. A més, afirmen que els cotxes multats eren dels titulars dels guals i que se'ls podia haver localitzat sense cap problema.També critiquen aquest tipus d'actuacions policials que només serveixen per trastocar «les relacions de bon veïnatge i convivència». Finalment, afirmen que «és inadmissible que els professionals en els que hem de confiar la nostra seguretat realitzin actuacions contra la ciutadania com a eina de pressió», referint-se al conflicte laboral del cos policial.