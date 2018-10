Celaá assegura, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que «suggeriria un altre nom més propi de la història i la cultura de Catalunya»

La vicepresidenta del govern espanyol, Isabel Celaá, ha criticat aquest divendres el fet que l’Institut Narcís Oller de Valls hagi batejat un dels seus patis com a «U d’Octubre». «No em sembla un nom adequat, perquè crec que l’u d’octubre del 2017 va ser una data de trista memòria per al conjunt de la política espanyola, inclosa Catalunya, i per tant suggeriria un altre nom més propi de la història i la cultura de Catalunya», ha dit durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres en resposta a una pregunta sobre aquesta qüestió.