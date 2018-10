Salou aprova el projecte que recuperarà l'entorn de l'església de Sant Jordi

Es projectaran una sèrie de camins que travessaran l’actual zona boscosa

Actualitzada 04/10/2018 a les 16:38

La Junta de Govern Local de l’Ajuntament de Salou ha aprovat aquest migdia definitivament el projecte d’urbanització del sector conegut com PAU-CS14. Des del consistori es porta temps treballant per millorar l’entorn de l’església de Sant Jordi. Les actuacions que s’han previst van des de la recuperació d’una gran zona verda autòctona d’unes 2 hectàrees, la protecció de dos espais on s’hi troba la Silene Ramosissima (planta autòctona de la zona en perill d’extinció), així com la urbanització de diversos carrers, senders i voreres de l’entorn que milloraran l’aspecte de la zona.Segons el Pla d’Ordenació Urbanístic Municipal (POUM), l’actuació preveu l’adequació de la vorera sud de la carretera de la Costa en el seu tram final; l’obertura d’un nou carrer que comunicarà el carrer del Far amb el carrer de la Punta del Cavall; i la millora de l’accés des de la carretera de la Costa. Per finalitzar la millora de l’entorn, just davant de l’església de Sant Jordi es construirà una plaça pública per dotar la zona d’un punt de reunió i d’esbarjo.D’altra banda, per tal de preservar tant la zona verda com la Silene Ramosissima que es troba dins la zona afectada, es projectaran una sèrie de camins que travessaran l’actual zona boscosa.El regidor de Gestió de Territori, Marc Montagut assenyalava que «comptant l’hectàrea que ja hem recuperat amb l’entorn natural de la cala Morisca, ara hi afegim dues hectàrees més que recuperarem i condicionarem per a la millora de la qualitat de vida dels veïns del Cap Salou».