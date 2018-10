El foc va mobilitzar tres dotacions dels Bombers

Un incendi s'ha declarat, la matinada d'aquest dijous 4 d'octubre, a la cuina d'un habitatge al Catllar. El foc s'ha originat a la cuina i ha cremat la campana, a més de deixar tota l'habitació afectada per fum. El succés, que ha mobilitzat tres dotacions dels Bombers, no ha causat ferits.El telèfon d'emergències 112 ha rebut un avís, poc després de la 1 de la matinada, que alertava d'un incendi a la cuina d'un habitatge del carrer d'Elionor de Pallars. Immeditament s'han activat tres dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han treballat en les tasques d'extinció del foc i ventilació prop de mitja hora. Les flames han cremat la campana extractora, mentre que tota la cuina ha quedat afectada pel fum. No s'han hagut de lamentar danys personals.