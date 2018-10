L'assassí de la Pobla de Mafumet reconeix que va agredir sexualment la fillastra després del crim

La fiscalia i l’acusació particular sol·liciten 10 anys de presó

Actualitzada 04/10/2018 a les 13:35

Condemnat per una violació de fa 15 anys

L’home condemnat a 24 anys de presó per l’assassinat de la seva dona a la Pobla de Mafumet l’any 2016 ha reconegut aquest dijous que va agredir sexualment la filla de la víctima -que era menor d’edat- unes hores després de cometre el crim. L’home, Francisco Javier Mora, ho ha reconegut durant el judici que s’ha celebrat a porta tancada a l’Audiència de Tarragona. Els fets es van produir l’endemà que Mora propinés una vintena de ganivetades a la seva dona, Carmen Ginés, de 44 anys. En les seves conclusions definitives, la fiscalia i l’acusació particular han sol·licitat una pena de 10 anys de presó, mentre que la defensa ha demanat al tribunal que tingui en compte l’atenuant de confessió.Inicialment, l’acusació particular sol·licitava una pena de 15 anys de presó i, la fiscalia, de 12 anys per agressió sexual. A més, han demanat que l’acusat indemnitzi la víctima amb 10.000 euros.L’home hauria comès els fets durant el matí del 18 de desembre del 2016, abans que se n’anés a la comissaria dels Mossos d’Esquadra de Campclar per confessar el crim de la seva dona.El passat juliol Mora també va ser condemnat a 19 anys i tres mesos de presó per una violació ocorreguda l’any 2003 a Tarragona. Precisament, aquest cas es va poder resoldre arran de l’agressió a la menor de la Pobla de Mafumet.Els mossos van obtenir l’ADN del processat i el seu perfil genètic va coincidir amb el d’unes restes biològiques que no s’havien pogut identificar durant la investigació d’una violació de fa 15 anys.