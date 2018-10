Desviar-se per autopista suposa als transportistes «sobrecostos d'entre 300 i 600 euros mensuals»

El president de la CETCAT demana que «la bonificació de peatge sigui del 100%»

Sobrecostos i mala imatge

Reclamen el 100%

Més protestes

Els transportistes de Girona, Tarragona i Lleida portaran el seu malestar a la carretera per protestar contra les restriccions de pas a l'N-II, l'N-340 i l'N-240. El dia 11 d'octubre a la tarda, les diferents associacions faran marxes lentes arreu del territori, amb tràilers que circularan per diferents trams d'aquestes carreteres i que també passaran per l'AP-7 i l'A-27. Els transportistes asseguren que se'ls està «criminalitzant», quan l'arrel del problema és el mal estat de les carreteres. A més, diuen que l'obligació de pagar peatges, que s'ha pres sense tenir-los en compte, els suposa sobrecostos d'entre «300 i 600 euros mensuals». Diuen les que les marxes lentes són un primer toc d'atenció, però que si Generalitat i Estat no responen, les protestes aniran a més.Els transportistes asseguren que «el detonant» de la mobilització ha estat la manera com s'han gestionat les restriccions de pas per l'N-340 i l'N-240. Unes prohibicions que ja s'afegeixen «a la quasi perpetuïtat» de la prohibició de circular per l'N-II al llarg de les comarques gironines.Des del 2 de setembre passat, s'estableix el desviament obligatori de camions cap a l'AP-7 als trams de l'N-340 entre Peníscola i l'Hospitalet de l'Infant, així com entre Altafulla i Vilafranca Sud. En el cas de l'N-240 entre les Borges Blanques i Montblanc, els vehicles han de circular obligatòriament per l'AP-2.A les comarques gironines, la restricció de pas per l'N-II va entrar en vigor a mitjans d'abril del 2013. Inicialment afectava tots els trams de nacional entre Maçanet de la Selva i la Jonquera (Alt Empordà). Tot i que més endavant, amb l'obertura del tram Sils-Caldes de l'N-II, l'obligatorietat de circular per l'AP-7 es va reduir a partir de Fornells de la Selva i cap al nord.La mesura afecta tots els tràilers de quatre eixos o més. Se'ls bonifica entre un 42,53% i un 50% el peatge (depenent de si fan trajectes interns o bé tot el tram de la via de pagament).El sector, però, ha dit prou. I per fer palès el seu malestar, han decidit traslladar-lo, precisament, a la carretera. Per això, les diferents associacions de transportistes han convocat marxes lentes per al proper 11 d'octubre a la tarda. De moment, ja n'hi ha quatre de previstes (a Tarragona, Terres de l'Ebre, Girona Lleida). Recorreran trams de l'N-II, l'N-340 i l'N-240, però també circularan per l'autopista AP-7.El president de la Confederació Empresarial de Transport per Carretera de Catalunya (CETCAT), Eduard Ayach, critica que les restriccions se'ls hagin «imposat» i que els principals perjudicats són, sobretot, «els transportistes del territori». Ayach afirma, a més, que l'arrel del problema és «el mal estat de les infraestructures» i critica que, precisament, hagin de ser els camioners els qui en surtin més malparats. Tant per la «mala imatge» que s'ha donat d'ells com pels sobrecostos que han d'assumir.De fet, el sector calcula que l'obligació de desviar-se per autopista els suposa «sobrecostos d'entre 300 i 600 euros mensuals». No només perquè han de pagar peatge, sinó també perquè se'ls obliga a fer el mínim recorregut possible per les nacionals a l'hora d'anar a buscar l'autopista.Això suposa –precisa Ayach- que en alguns casos el camioner primer hagi d'anar en sentit contrari al destí (perquè el peatge li queda més a prop). I que, un cop a l'entrada de l'autopista, hagi d'agafar l'AP-7 o l'AP-2 en sentit contrari i desfer el camí per enfilar cap al seu destí. «Per tant, als costos de l'autopista també s'hi han de sumar els d'aquests quilometratges que hem de fer de més», diu el president.El president de la CETCAT explica que no s'oposen a què el trànsit de camions es desviï per l'autopista, perquè hi ha carreteres que arrosseguen mancances evidents d'inversió. Ara bé, Eduard Ayach afirma que això passa perquè «la bonificació de peatge sigui del 100%», i més tenint en compte «que no hi ha cap altra alternativa per circular». De retruc, el president de la CETCAT avança que, si els tràilers no paguessin per anar per l'AP-7 o l'AP-7 en aquests trams, això també «beneficiaria» els trànsits locals (perquè a l'hora d'anar per nacional, podrien anar a buscar el peatge que els caigués més a prop en funció del sentit de circulació; i no de la distància, com passa ara).Les diferents marxes lentes organitzades pel dia 11 arreu de Catalunya compten amb el suport de la CETCAT, de l'Asetrans (els transportistes gironins), de l'Asotrans (els lleidatans) i de la Federació Empresarial d'Auto-Transport (FEAT) de Tarragona. A la zona de Barcelona, a més, també s'estan plantejant protestes.Eduard Ayach ja avança, però, que si Generalitat i Estat no els escolten i continuen «sense tenir-nos en compte», les mobilitzacions aniran a més. Entre d'altres, plantejant talls de carretera o, fins i tot, arribant a fer vaga.