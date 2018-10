Ascó, Calafell i Salou tenen els alcaldes amb dedicació parcial que més cobren

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha fet públiques les percepcions salarials dels batlles de tot l'Estat

Actualitzada 04/10/2018 a les 21:23

Ajuntament Règim Retribucions Assistències i altres Total percebut REUS Exclusiva 74.999,94 0,00 74.999,94 TARRAGONA Exclusiva 69.040,33 0,00 69.040,33 SALOU Parcial 52.250,10 0,00 52.250,10 CAMBRILS Exclusiva 51.300,06 291,39 51.591,45 SANT CARLES DE LA RÀPITA Exclusiva 48.964,86 0,00 48.964,86 Mont-roig del Camp Exclusiva 47.216,96 0,00 47.216,96 Amposta Exclusiva 47.136,00 0,00 47.136,00 Calafell Parcial 46.999,96 0,00 46.999,96 Canonja, La Exclusiva 45.000,00 0,00 45.000,00 Vandellòs i l'Hospitalet de l'Infant Exclusiva 45.000,00 0,00 45.000,00 Roquetes Exclusiva 43.917,48 0,00 43.917,48 Alcover Exclusiva 42.000,00 0,00 42.000,00 Ascó Parcial 11.777,77 29.900,00 41.677,77 Perafort Exclusiva 40.804,00 0,00 40.804,00 Pobla de Mafumet, La Parcial 39.999,96 0,00 39.999,96 Secuita, La Exclusiva 39.999,96 0,00 39.999,96 Torredembarra Exclusiva 39.999,96 0,00 39.999,96 Vinyols i els Arcs Exclusiva 39.740,44 0,00 39.740,44 Ampolla, L' Exclusiva 35.806,68 0,00 35.806,68 Sant Jaume dels Domenys Exclusiva 34.490,90 0,00 34.490,90 Ametlla de Mar, L' Exclusiva 34.275,36 0,00 34.275,36 Sant Jaume d'Enveja Parcial 30.000,00 0,00 30.000,00 Bellvei Parcial 29.988,00 0,00 29.988,00 Arboç, L' Parcial 29.400,00 0,00 29.400,00 Montblanc Parcial 28.999,88 0,00 28.999,88 Creixell Exclusiva 28.406,36 485,00 28.891,36 Constantí Exclusiva 28.562,64 0,00 28.562,64 Alcanar Exclusiva 26.036,10 0,00 26.036,10 Bisbal del Penedès, La Parcial 26.000,10 0,00 26.000,10 VALLS Sense dedicació 0,00 25.800,00 25.800,00 Vilanova d'Escornalbou Parcial 25.200,00 0,00 25.200,00 Espluga de Francolí, L' Parcial 25.000,08 0,00 25.000,08 Ulldemolins Parcial 24.375,00 0,00 24.375,00 Santa Oliva Exclusiva 24.245,62 0,00 24.245,62 Perelló, El Exclusiva 24.000,00 0,00 24.000,00 Pratdip Parcial 22.842,84 0,00 22.842,84 Paüls Parcial 20.995,00 0,00 20.995,00 TORTOSA Sense dedicació 0,00 20.916,00 20.916,00 Xerta Exclusiva 20.499,13 0,00 20.499,13 Aldea, L' Parcial 19.999,98 0,00 19.999,98 Selva del Camp, La Sense dedicació 0,00 19.284,33 19.284,33 Ulldecona Exclusiva 19.200,00 0,00 19.200,00 Castellvell del Camp Parcial 19.113,59 0,00 19.113,59 Llorenç del Penedès Parcial 18.387,81 0,00 18.387,81 Sénia, La Sense dedicació 0,00 18.000,00 18.000,00 Botarell Exclusiva 17.505,72 0,00 17.505,72 Corbera d'Ebre Exclusiva 17.505,72 0,00 17.505,72 Riera de Gaià, La Exclusiva 17.505,72 0,00 17.505,72 Deltebre Sense dedicació 0,00 17.285,00 17.285,00 Flix Sense dedicació 0,00 16.855,00 16.855,00 Camarles Parcial 16.606,38 0,00 16.606,38 Gandesa Parcial 16.251,97 0,00 16.251,97 Montmell, El Sense dedicació 0,00 15.544,00 15.544,00 Santa Bàrbara Parcial 15.492,96 0,00 15.492,96 Mas de Barberans Parcial 15.469,36 0,00 15.469,36 Galera, La Parcial 15.317,52 0,00 15.317,52 Pallaresos, Els Parcial 15.000,00 0,00 15.000,00 Benissanet Exclusiva 14.457,09 0,00 14.457,09 Banyeres del Penedès Parcial 14.326,06 0,00 14.326,06 Móra d'Ebre Sense dedicació 0,00 14.150,00 14.150,00 Palma d'Ebre, La Parcial 14.092,96 0,00 14.092,96 Móra la Nova Sense dedicació 0,00 13.485,00 13.485,00 Puigpelat Parcial 13.363,94 0,00 13.363,94 Batea Parcial 13.206,84 0,00 13.206,84 Vimbodí i Poblet Parcial 13.194,96 0,00 13.194,96 Benifallet Parcial 13.129,34 0,00 13.129,34 Aleixar, L' Parcial 13.129,32 0,00 13.129,32 Garcia Parcial 13.129,32 0,00 13.129,32 Ginestar Parcial 13.129,32 0,00 13.129,32 Vilaverd Parcial 13.129,20 0,00 13.129,20 Vilabella Parcial 12.856,20 0,00 12.856,20 Aldover Parcial 12.783,12 0,00 12.783,12 Rodonyà Parcial 12.510,24 0,00 12.510,24 Torre de l'Espanyol, La Parcial 12.469,43 0,00 12.469,43 Llorac Parcial 12.398,76 0,00 12.398,76 Morera de Montsant, La Exclusiva 12.398,76 0,00 12.398,76 Rourell, El Parcial 12.373,95 0,00 12.373,95 Bellmunt del Priorat Parcial 11.790,62 0,00 11.790,62 Fatarella, La Parcial 11.682,00 0,00 11.682,00 VENDRELL, EL Sense dedicació 0,00 11.499,96 11.499,96 Pobla de Montornès, La Sense dedicació 0,00 11.125,00 11.125,00 Vespella de Gaià Parcial 10.967,04 0,00 10.967,04 Colldejou Parcial 10.848,88 0,00 10.848,88 Passanant i Belltall Parcial 10.538,88 0,00 10.538,88 Renau Parcial 10.500,00 0,00 10.500,00 Torroja del Priorat Parcial 10.339,44 0,00 10.339,44 Capçanes Parcial 10.228,98 0,00 10.228,98 Vallmoll Sense dedicació 0,00 9.982,80 9.982,80 Figuera, La Parcial 9.918,96 0,00 9.918,96 Cornudella de Montsant Parcial 9.846,99 0,00 9.846,99 Albiol, L' Parcial 9.600,00 0,00 9.600,00 Catllar, El Sense dedicació 0,00 9.600,00 9.600,00 Poboleda Parcial 9.360,00 0,00 9.360,00 Pontils Parcial 9.299,16 0,00 9.299,16 Blancafort Parcial 9.299,04 0,00 9.299,04 Caseres Parcial 9.299,04 0,00 9.299,04 Gratallops Parcial 9.299,04 0,00 9.299,04 Porrera Parcial 9.299,04 0,00 9.299,04 Vilanova de Prades Parcial 9.299,04 0,00 9.299,04 Vilella Baixa, La Parcial 9.299,04 0,00 9.299,04 Cabacés Parcial 9.292,68 0,00 9.292,68 Garidells, Els Parcial 9.275,22 0,00 9.275,22 Bot Parcial 9.005,81 0,00 9.005,81 Nou de Gaià, La Parcial 8.752,92 0,00 8.752,92 Montbrió del Camp Parcial 8.706,22 0,00 8.706,22 Margalef Parcial 8.603,52 0,00 8.603,52 Cabra del Camp Parcial 8.240,68 344,01 8.584,69 Vila-rodona Parcial 8.400,00 0,00 8.400,00 Conesa Parcial 8.371,40 0,00 8.371,40 Bràfim Parcial 8.339,52 0,00 8.339,52 Vallfogona de Riucorb Parcial 7.754,64 0,00 7.754,64 Forès Parcial 7.754,60 0,00 7.754,60 Bonastre Parcial 7.584,16 0,00 7.584,16 Lloar, El Parcial 7.528,56 0,00 7.528,56 Duesaigües Parcial 7.140,09 0,00 7.140,09 Masllorenç Parcial 7.124,78 0,00 7.124,78 Albinyana Sense dedicació 0,00 6.850,00 6.850,00 Senan Parcial 6.824,23 0,00 6.824,23 Vallclara Parcial 6.199,44 420,00 6.619,44 Miravet Parcial 6.576,00 0,00 6.576,00 Bisbal de Falset, La Parcial 6.261,48 0,00 6.261,48 Arbolí Parcial 6.199,44 0,00 6.199,44 Rocafort de Queralt Parcial 6.199,44 0,00 6.199,44 Vilalba dels Arcs Parcial 6.100,97 0,00 6.100,97 Milà, El Parcial 5.461,92 0,00 5.461,92 Cunit Sense dedicació 0,00 5.432,95 5.432,95 Capafonts Sense dedicació 0,00 4.800,00 4.800,00 Mont-ral Parcial 4.800,00 0,00 4.800,00 Prades Sense dedicació 0,00 4.800,00 4.800,00 Pla de Santa Maria, El Sense dedicació 0,00 4.544,00 4.544,00 Riudoms Sense dedicació 0,00 4.475,74 4.475,74 Barberà de la Conca Parcial 4.376,40 0,00 4.376,40 Febró, La Parcial 3.674,16 0,00 3.674,16 Arnes Parcial 3.579,93 0,00 3.579,93 Altafulla Sense dedicació 0,00 3.495,00 3.495,00 Alfara de Carles Parcial 2.841,40 0,00 2.841,40 Riudecanyes Sense dedicació 0,00 2.700,00 2.700,00 Vilallonga del Camp Sense dedicació 0,00 2.330,00 2.330,00 Masdenverge Sense dedicació 0,00 2.175,00 2.175,00 Sarral Sense dedicació 0,00 2.000,00 2.000,00 Freginals Sense dedicació 0,00 1.936,22 1.936,22 Querol Parcial 1.923,30 0,00 1.923,30 Borges del Camp, Les Sense dedicació 0,00 1.650,00 1.650,00 Vinebre Sense dedicació 0,00 1.000,00 1.000,00 Alió Sense dedicació 0,00 640,00 640,00 Alforja Sense dedicació 0,00 586,65 586,65 Almoster Sense dedicació 0,00 486,00 486,00

El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha fet públiques aquest dijous les percepcions salarials dels alcaldes de tot l'Estat. Dintre d'aquest rànquing, a la demarcació de Tarragona, l'alcalde de Reus, Carles Pellicer, es troba en la primera posició amb un salari de 74.999,94 euros anuals amb dedicació exclusiva. Aquest va seguit de Josep Fèlix Ballesteros, alcalde de Tarragona, amb una retribució anual de 69.040,33 euros, també amb dedicació a temps complet. El podi de les primeres posicions el completa, l'alcalde de Salou, Pere Granados, és el que es troba en tercera posició amb un salari més alt, amb 52.250,10 euros, en aquest cas per una dedicació parcial.Seguidament, d'entre els batlles que no hi dediquen jornades completes i que cobren més, trobem el de Calafell amb 46.999,96 euros i el d'Ascó amb 41.677,77 euros.Dins el rànquing global de retribucións, els alcaldes que segueixen al de Salou són els de Cambrils, Sant Carles de la Ràpita i Mont-roig del Camp. Aquests són els municipis situats entre la quarta i sisena posició amb els batlles més ben remunerats de la província de Tarragona variant els seus sous de 51.591,45 euros fins als 47.216,96 euros anuals.No obstant això, l'alcalde sense cap dedicació formal (pel que fa al règim 'laboral') al seu ajuntament i que cobra un salari més alt és el de Valls, Albert Batet, amb 25.800 euros. A continuació, hi ha l'alcaldessa de Tortosa, Meritxel Roigé, amb 20.916 euros i el de la Selva del Camp, Jordi Vinyals, amb 19.284,33 euros.Finalment, en les últimes posicions amb els alcaldes amb el salari més baix hi ha els del Alió, Alforja i Almoster. Aquests compten amb un sou d'entre 640 i 486 euros i no s'hi dediquen per complet.Les alcaldies de Barcelona i de Reus són les que tenen assignada una atribució de sou més elevada de Catalunya, segons les dades del portal de transparència del consistori de la capital catalana i les que ha fet públiques aquest dijous el Ministeri de Política Territorial. Per contra, Rialp és el municipi català on l'alcalde cobra una quantitat més petita, 120 euros.