Vilaplana acollirà el primer mercat d'intercanvi de bolets

L’esdeveniment tindrà lloc cada cap de setmana fins el 2 de desembre

Actualitzada 03/10/2018 a les 11:03

Els veïns de Vilaplana podran intercanviar les diferents varietats de bolets que hagin trobat pel municipi en el marc del primer mercat d’intercanvi de bolets. L’esdeveniment, organitzat pel Bar del Casal Vilaplanenc, tindrà lloc cada cap de setmana fins el 2 de desembre.Les bones perspectives de la temporada micològica degut a les darreres pluges i la posició geogràfica de Vilaplana, al peu de les muntanyes de la Mussara, fan preveure un constant degoteig d’excursionistes i boletaires. Per aquest motiu, s’habilitarà un espai gratuït al Casal Vilaplanenc per a tots aquells boletaires que, després d’una matí de cerca i captura, vulguin intercanviar els bolets que hagin trobat per la zona.La Mussara sempre ha estat un terreny propici per a pinetells i rovellons, tot i que també s’hi poden trobar llenega negra i ceps en zones més baixes i fredolics amb l’arribada del fred.