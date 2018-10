Una ambulància l'ha traslladat amb pronòstic menys greu a l'Hospital Sant Joan de Reus

Actualitzada 03/10/2018 a les 18:43

Un home de 37 anys ha resultat ferit en caure d'una bastida mentre treballava a Cambrils. Els fets s'han produït cap a les 12.27 hores al carrer Consolat de Mar. En aquest, un home que es trobava treballant en una bastida hauria caigut al terra per causes que encara es desconeixen. El treballador hauria caigut d'una altura d'uns dos o tres metres.Fins al lloc dels fets, s'han desplaçat dues unitats del SEM i l'han traslladat amb pronòstic menys greu a l'Hospital Sant Joan de Reus. Els Bombers de la Generalitat també han acudit amb una unitat per ajudar a immobilitzar i carregar el ferit a la llitera.