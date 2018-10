Treballadors de Santa Tecla reclamen al Pacte de Berà que s'impliqui en les seves reivindicacions

Els representants del comitè d’empresa s’han reunit aquest dimecres amb l’alcalde d’Altafulla. Fèlix Alonso

Treballadors d'Atenció Primària de la Xarxa Sanitària Santa Tecla s’han reunit aquest dimecres amb l’alcalde d’Altafulla, Fèlix Alonso, per traslladar-li «les condicions amb què treballem a les Àrees Bàsiques de Salut que hi ha des de l’Arboç fins a Vila-seca», segons ha explicat representant del comitè d’empresa, Izadi Flores. En concret, han exposat que pateixen sobrecàrrega de feina per manca de personal, manca de substitucions de baixes laborals, vacances i retallades retributives i salaris congelats.Per altra banda, els representats també han donat a conèixer a l’alcalde les quotes d’atenció que han de prestar des del sector de la sanitat pública concertada en relació a les quotes que mantenen a l’Institut Català de la Salut, i que demostren la «notable sobrecàrrega de treball».Izadi Flores ha apuntat que «mentre que el personal de l’ l’Institut Català de la Salut (ICS) manté una quota de 1.500 a 1.700 pacients, la de la Xarxa Santa Tecla s’eleva als 2.500». També ha criticat la valoració econòmica desigual que hi ha entre els metges i l’equip d’infermeria de la sanitat pública concertada a l’ICS.En aquest sentit, representants del comitè d’empresa de la Xarxa Santa Tecla li han demanat a l’alcalde d’Altafulla, així com també ho han fet amb la resta de batlles dels municipis afectats, que el Pacte de Berà se sumi a les seves reivindicacions per una sanitat pública de qualitat.Per la seva banda, Fèlix Alonso, que des d’un principi ha donat suport a les seves reivindicacions, ha explicat que traslladarà la petició del col·lectiu al Pacte de Berà. Alonso ha deixat clar que «el que s’ha aconseguit, no s’ha deixar perdre, i cal lluitar per la nostra sanitat pública a Tarragona».