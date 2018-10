Salou ha d'admetre a tràmit el recurs del propietari del xalet Villa Enriqueta

L’Ajuntament recorrerà la sentència, que demana iniciar l’expedient a través del qual Turispatrimonial SL pretén una indemnització

Actualitzada 02/10/2018 a les 20:12

Una sentència del Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona indica que l’Ajuntament de Salou ha d’estimar el recurs de Turispatrimonial SL –propietat del xalet Villa Enriqueta, al passeig Jaume I, número 3–, a través del qual es reclamava responsabilitat patrimonial al consistori. Concretament, l’empresa demana una indemnització de 6,7 milions d’euros, després que el 23 de març de 2016, la secció tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del TSJC anul·lés la llicència provisional i definitiva de l’activitat arran de diverses irregularitats arquitectòniques que s’havien fet en aquest edifici per adequar-lo com a restaurant i que no s’ajustaven al POUM de la ciutat. «Turispatrimonial reclamava una indemnització per haver perdut la llicència», explica el regidor de Serveis Generals, Jesús Barragán.L’any passat, l’Ajuntament de Salou va desestimar el recurs de Turispatrimonial. I és que, segons explica Barragán, «considerem que, abans de res, és necessari finalitzar el procés, restablint primerament la legalitat de l’edifici, per, llavors, poder resoldre la indemnització».Just la setmana passada, l’Ajuntament va rebre aquesta sentència en la qual es conclou que s’hauria d’iniciar l’expedient. El regidor de Serveis Generals, però, ja ha avisat que es recorrerà al Tribunal Superior de Justícia, tot mantenint que cal que el procés es tanqui per poder quantificar el que, en tot cas, pertocaria com a indemnització.Paral·lelament, l’Ajuntament de Salou ha rebut una altra sentència sobre el cas de Villa Enriqueta i, en aquest cas, fa referència a Urban Food Salou SL, que pretenia obrir una pizzeria de la cadena La Piamontesa. L’empresa va interposar recurs contra el Decret de data 31 de maig de 2016, en el qual s’indicava que no es donava per comunicat el canvi de titularitat del restaurant (de Turispatrimonial a Urban Food Salou SL).Ara, el Jutjat Contenciós Administratiu 2 de Tarragona ha emès una sentència en la qual «es dóna la raó a l’Ajuntament i, per tant, Urban Food Salou mai ha tingut la titularitat», explica Jesús Barragán. Segons recorda el regidor, l’empresa hauria preguntat l’abril de 2016 si hi havia algun expedient a Villa Enriqueta, l’Ajuntament hauria requerit algun tipus d’acreditació per tal de poder facilitar la informació, però que l’empresa no hauria entregat cap document. «A més, el 27 de maig de 2016 va arribar la notificació de la sentència que anul·lava la llicència i, per tant, no es fa cap canvi de titularitat», afegeix.D’altra banda, Urban Food Salou SL va presentar l’any passat una reclamació patrimonial d’1.785.000 euros a l’Ajuntament de Salou. Ara, amb la sentència que indica que aquesta empresa mai hauria tingut la titularitat «diu molt» cara la indemnització que demana Urban Food, afegeix el regidor.Mentrestant, el consistori està treballant en la redacció del projecte que permetrà realitzar les obres necessàries per restituir la legalitat del xalet Villa Enriqueta, després que alguns elements fossin modificats fa més de 10 anys per convertir-lo en un restaurant de luxe. La contractació del servei de redacció del projecte ja va ser adjudicada el passat juliol a Valeri Consultors AEV S.L.P. per un import de 41.140 euros (IVA inclòs) i ara ja s’hi està treballant amb previsió que la redacció pugui estar enllestida al novembre.Amb els treballs requerits, l’edifici recuperarà el seu aspecte original a través de tres accions. D’una banda, s’haurà d’eliminar l’ascensor, que dóna servei a tres pisos i que serveix d’accés i unió entre l’edifici catalogat i el de nova planta del solar adjacent. Pel que fa a la planta subterrània –que es va construir per albergar la cuina del restaurant– haurà de ser inutilitzada i, en la mesura del possible, restaurada. D’altra banda, també s’haurà d’actuar a les finestres, havent de recuperar-se la configuració i estat original de l’immoble.