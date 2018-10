La Policia Local de Roda lliura felicitacions i medalles en el dia del seu patró

Es van donar una seixantena de felicitacions i tres medalles al treball i per anys de servei a l’administració

Actualitzada 03/10/2018 a les 15:26

La Policia Local de Roda de Berà va celebrar, ahir dimarts 2 d’octubre a les dependències policials, el seu patró dels Sant Àngels Custodis. En l’acte, amb presència dels agents, familiars, autoritats polítiques i altres cossos policials, es van lliurar una seixantena de felicitacions i tres medalles al treball i per anys de servei a l’administració.En primer lloc, a les 11.30h del migdia l’alcalde, Pere Virgili, i el cap de la Policia Local, Joan Pie, van passar revista a la formació de la plantilla, vestida de gala per l’ocasió. Seguidament, es va donar inici a l’acte de lliurament de reconeixements. Joan Pie, sotsinspector en cap, va donar les gràcies a tots els presents i va reconèixer la tasca de les trenta-dues persones que formen actualment la plantilla policial. Beatriz Ortuño va ser l’encarregada de presentar l’acte i fer públics els noms dels agents i comandaments reconeguts per actuacions concretes que mereixen distinció. Els encarregats de lliurar-les van ser l’alcalde Pere Virgili; Joan Carles de la Monja, director dels Serveis Territorials d’Interior a Tarragona; Begoña Curto, sots-directora general de coordinació de la policia local de Catalunya; Frederic Royuela, regidor de Governació de l’Ajuntament; Vicenç Lleonard, cap de l’ABP dels Mossos d’Esquadra del Tarragonès; Carlos Yubero, comissari en cap provincial de la Policia Nacional a Tarragona; i el propi Joan Pie.En concret es van lliurar un total de seixanta felicitacions, dues atorgades per ciutadans, els qui en algun moment han fet arribar a l’Ajuntament una carta destacant una determinada actuació dels agents; trenta-una atorgades pel cap de la Policia Local; i vint-i-set per l’Alcaldia. Entre elles es van lliurar felicitacions a membres de la Policia Local de Roda de Berà, així com d’altres cossos policials per actuacions conjuntes, de la unitat de seguretat ciutadana del cos de Mossos d’Esquadra de l’ABP del Tarragonès, del grup d’estrangeria del cos de la Policia Nacional de Tarragona; del grup fiscal del cos de la Guàrdia Civil de la caserna del Vendrell; i al grup de Proximitat de la unitat de seguretat ciutadana del cos de Mossos d’Esquadra de l’ABP del Tarragonès; al grup FURA de la unitat de seguretat ciutadana del cos de Mossos d’Esquadra; a l’àrea regional ARRO del cos de Mossos d’Esquadra; al grup d’expulsions i repatriacions del cos de la Policia Nacional de Tarragona; així com a l’associació de voluntaris de Protecció Civil de Roda de Berà.Quan a les medalles, Juan Antonio Hernández va rebre la medalla a la dedicació categoria or per 30 anys de servei a l’administració. Antonio Fernández la va rebre en categoria argent i per acumulació de felicitacions. Per altra banda, el sergent en cap del grup fiscal del cos de la Guàrdia Civil de la caserna del Vendrell, Juan Antonio Sepúlveda, va rebre una medalla al treball.Acompanyant a l’alcalde van assistir a l’acte els membres de l’equip de Govern Cèlia Treserres, Teresa Ferré, i Manel González; i els regidors José Ibort, Toni Bernal, Laura Moya i Rafael Luna.