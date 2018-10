La Milla Urbana de Vandellòs arriba a la seva XXVIII edició

La cursa tindrà lloc el 6 d’octubre i comptarà amb curses per totes les edats

Actualitzada 03/10/2018 a les 15:38

Vandellòs acollirà el proper 6 d’octubre la XXVIII Milla Urbana de Vandellòs, organitzada pel Centre Cultural, Espotiu i Recreatiu de Vandellòs (CCERV) i l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes ‘Vall de Llorers’ de l’escola Valdelors en col·laboració de l’Ajuntament. Els qui hi vulguin participar s’hi podran apuntar fins a mitja hora abans de l’inici de cadascuna de les curses al carrer de Fatxes. La inscripció gratuïta.Hi haurà diferents curses per totes les edats. El recorregut començarà al carrer de Fatxes i les distàncies de les curses oscil·laran entre els 325 metres (1 tomb), per als més petits i els 1.609 metres de la milla (5 tombs). En aquesta edició hi haurà un premi especial de 100 euros per al participant que faci el rècord del circuit en les categories absolutes. En el cas de les categories barrufets i pre benjamí, es lliurarà una medalla a tots els participants i en la resta de categories, trofeus als tres primers i al 1r classificat local.En acabar la cursa es farà una xocolatada per als participants i per als seus acompanyants.